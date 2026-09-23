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Erika Dohi - I, Castorpollux (0656605376257) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Erika Dohi - I, Castorpollux (0656605376257) виниловая пластинка

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Erika Dohi - I, Castorpollux (0656605376257) виниловая пластинка - фото 1
Erika Dohi - I, Castorpollux (0656605376257) виниловая пластинка - фото 2
Erika Dohi - I, Castorpollux (0656605376257) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Erika Dohi
Альбом (сингл)
I Castorpollux
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Erika Dohi - I, Castorpollux (0656605376257) виниловая пластинка - фото 1
  • Erika Dohi - I, Castorpollux (0656605376257) виниловая пластинка - фото 2
  • Erika Dohi - I, Castorpollux (0656605376257) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629500
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Erika Dohi - I, Castorpollux (0656605376257) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
37D03D
Barcode
[0656605376257]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Erika Dohi
Альбом (сингл)
I Castorpollux
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Erika Dohi - I, Castorpollux (0656605376257) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле

Отзывы о товаре Erika Dohi - I, Castorpollux (0656605376257) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
37D03D
Barcode
[0656605376257]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Erika Dohi
Альбом (сингл)
I Castorpollux
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Erika Dohi - I, Castorpollux (0656605376257) виниловая пластинка - стоимость товара 3800 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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