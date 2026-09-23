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Anne-Marie - Unhealthy (coloured) (5054197534140) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Anne-Marie - Unhealthy (coloured) (5054197534140) виниловая пластинка

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5054197534140, Виниловая пластинка Anne-Marie, Unhealthy (coloured) - фото 1
5054197534140, Виниловая пластинка Anne-Marie, Unhealthy (coloured) - фото 2
5054197534140, Виниловая пластинка Anne-Marie, Unhealthy (coloured) - фото 3
5054197534140, Виниловая пластинка Anne-Marie, Unhealthy (coloured) - фото 4
5054197534140, Виниловая пластинка Anne-Marie, Unhealthy (coloured) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 5054197534140, Виниловая пластинка Anne-Marie, Unhealthy (coloured) - фото 1
  • 5054197534140, Виниловая пластинка Anne-Marie, Unhealthy (coloured) - фото 2
  • 5054197534140, Виниловая пластинка Anne-Marie, Unhealthy (coloured) - фото 3
  • 5054197534140, Виниловая пластинка Anne-Marie, Unhealthy (coloured) - фото 4
  • 5054197534140, Виниловая пластинка Anne-Marie, Unhealthy (coloured) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627727
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Anne-Marie - Unhealthy (coloured) (5054197534140) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Anne-Marie - Unhealthy (coloured) (5054197534140) виниловая пластинка

Британская поп-сенсация Энн-Мари выпустит альбом Unhealthy в конце июля. Это ее третий лонгплей и продолжение хитового альбома Therapy, вышедшего в 2021 году. В своем новом альбоме Анна-Мария снова приглашает нас в свою жизнь и предлагает заглянуть в ее совершенно несовершенный мир. В новых песнях Анн-Мари обращается к прошлым отношениям, которые не всегда заканчивались гармонично. Песни отправляют нас в путешествие от сокрушения к удовлетворению. На альбоме Unhealthy мы видим артистку, которая стоит на ногах и учится любить эту новую версию себя: более боевую, смелую - и более счастливую, чем когда-либо прежде. Печаль, гнев, радость, бунт и эйфория - ее новый альбом отчасти представляет собой американские горки эмоций для Анн-Мари. Но певица из Эссекса отправляется в это путешествие на своих условиях. Поэтому в 13 треках альбома есть как гимны уверенности в своих силах, такие как Trainwreck и Grudge, так и нежные, уязвимые моменты (Kills Me To Love You, You &amp;amp;amp; I). Иногда Анна-Мария выражает свои страхи под мощные гитары, как в песне Haunt You. И снова она совершает экскурс в музыкальную сферу, когда включает мелодию песни Id Do Anything из Оливера в песню Obsessed. Такое разнообразие позволяет Анне-Марии оглянуться назад на семь синглов из Топ-10 и два альбома из Топ-3 в Великобритании. В Германии певица впервые покорила №1 в чартах синглов в 2018 году с синглом Friends, совместно с Marshmello. С Unhealthy дальнейшие места в чартах обязательно последуют.

Отзывы о товаре Anne-Marie - Unhealthy (coloured) (5054197534140) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Британская поп-сенсация Энн-Мари выпустит альбом Unhealthy в конце июля. Это ее третий лонгплей и продолжение хитового альбома Therapy, вышедшего в 2021 году. В своем новом альбоме Анна-Мария снова приглашает нас в свою жизнь и предлагает заглянуть в ее совершенно несовершенный мир. В новых песнях Анн-Мари обращается к прошлым отношениям, которые не всегда заканчивались гармонично. Песни отправляют нас в путешествие от сокрушения к удовлетворению. На альбоме Unhealthy мы видим артистку, которая стоит на ногах и учится любить эту новую версию себя: более боевую, смелую - и более счастливую, чем когда-либо прежде. Печаль, гнев, радость, бунт и эйфория - ее новый альбом отчасти представляет собой американские горки эмоций для Анн-Мари. Но певица из Эссекса отправляется в это путешествие на своих условиях. Поэтому в 13 треках альбома есть как гимны уверенности в своих силах, такие как Trainwreck и Grudge, так и нежные, уязвимые моменты (Kills Me To Love You, You &amp;amp;amp; I). Иногда Анна-Мария выражает свои страхи под мощные гитары, как в песне Haunt You. И снова она совершает экскурс в музыкальную сферу, когда включает мелодию песни Id Do Anything из Оливера в песню Obsessed. Такое разнообразие позволяет Анне-Марии оглянуться назад на семь синглов из Топ-10 и два альбома из Топ-3 в Великобритании. В Германии певица впервые покорила №1 в чартах синглов в 2018 году с синглом Friends, совместно с Marshmello. С Unhealthy дальнейшие места в чартах обязательно последуют.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Anne-Marie - Unhealthy (coloured) (5054197534140) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3800 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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