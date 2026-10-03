Top.Mail.Ru
Franz Ferdinand - Franz Ferdinand (5034202113614) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Franz Ferdinand - Franz Ferdinand (5034202113614) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
5034202113614, Виниловая пластинка Franz Ferdinand, Franz Ferdinand - фото 1
5034202113614, Виниловая пластинка Franz Ferdinand, Franz Ferdinand - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 5034202113614, Виниловая пластинка Franz Ferdinand, Franz Ferdinand - фото 1
  • 5034202113614, Виниловая пластинка Franz Ferdinand, Franz Ferdinand - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627534
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Franz Ferdinand - Franz Ferdinand (5034202113614) виниловая пластинка

Дебютный альбом 2004 года группы Franz Ferdinand. Franz Ferdinand - британская инди-рок-группа, образованная в 2002 году в Глазго. В состав группы изначально входили Алекс Капранос (вокал, гитара, клавишные), Ник Маккарти (ритм-гитара, клавишные, бэк-вокал), Боб Харди (бас-гитара), Пол Томсон (ударные), но затем Маккарти в 2016 году временно покинул группу и он был заменен Дино Бардот (гитара) и Джулиан Корри (клавишные, синтезатор, гитара). Группа известна как одна из самых популярных постпанк-ривайвл групп, попавших в топ-20 хитов Великобритании и продавших более 3 млн копий студийных альбомов (на момент 2009 года). Они были номинированы на несколько Грэмми и получили две Brit Awards и NME Awards.

Отзывы о товаре Franz Ferdinand - Franz Ferdinand (5034202113614) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Дебютный альбом 2004 года группы Franz Ferdinand. Franz Ferdinand - британская инди-рок-группа, образованная в 2002 году в Глазго. В состав группы изначально входили Алекс Капранос (вокал, гитара, клавишные), Ник Маккарти (ритм-гитара, клавишные, бэк-вокал), Боб Харди (бас-гитара), Пол Томсон (ударные), но затем Маккарти в 2016 году временно покинул группу и он был заменен Дино Бардот (гитара) и Джулиан Корри (клавишные, синтезатор, гитара). Группа известна как одна из самых популярных постпанк-ривайвл групп, попавших в топ-20 хитов Великобритании и продавших более 3 млн копий студийных альбомов (на момент 2009 года). Они были номинированы на несколько Грэмми и получили две Brit Awards и NME Awards.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Franz Ferdinand - Franz Ferdinand (5034202113614) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...