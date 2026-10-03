Коммутатор D-Link DGS-1520-52MP/A1A
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
120 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 627347
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
44
Поддержка стандартов
IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3bz 2.5GBase-T, IEEE 802.3an 10GBase-T, IEEE 802.3z 1000Base-X, IEEE 802.3ae 10GBase-X, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
Порты
44 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE, 4 порта 100/1000/2.5GBase-T с поддержкой PoE, 2 порта 10GBase-T, 2 порта 10GBase-X SFP+, Консольный порт с разъемом RJ-45
Габаритные размеры, мм
441 х 308.5 х 44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х48х11
Вес, кг.
6.37
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1520-52MP/A1A
Управляемый стекируемый коммутатор DGS-1520-52MP уровня 3 предназначен для сетей предприятий малого и среднего бизнеса (SME/SMB). Устройство оснащено 44 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE, 4 портами 100/1000/2.5GBase-T с поддержкой PoE, а также 2 портами 10GBase-T и 2 портами 10GBase-X SFP+, используемыми для стекирования или uplink-соединения. Данный коммутатор с поддержкой РоЕ идеально подходит для клиентов, в сетях которых используются IP-телефоны, беспроводные точки доступа и сетевые камеры.
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Теги товара: Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
44
Поддержка стандартов
IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3bz 2.5GBase-T, IEEE 802.3an 10GBase-T, IEEE 802.3z 1000Base-X, IEEE 802.3ae 10GBase-X, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
Порты
44 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE, 4 порта 100/1000/2.5GBase-T с поддержкой PoE, 2 порта 10GBase-T, 2 порта 10GBase-X SFP+, Консольный порт с разъемом RJ-45
Габаритные размеры, мм
441 х 308.5 х 44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Управляемый стекируемый коммутатор DGS-1520-52MP уровня 3 предназначен для сетей предприятий малого и среднего бизнеса (SME/SMB). Устройство оснащено 44 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE, 4 портами 100/1000/2.5GBase-T с поддержкой PoE, а также 2 портами 10GBase-T и 2 портами 10GBase-X SFP+, используемыми для стекирования или uplink-соединения. Данный коммутатор с поддержкой РоЕ идеально подходит для клиентов, в сетях которых используются IP-телефоны, беспроводные точки доступа и сетевые камеры.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор D-Link DGS-1520-52MP/A1A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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