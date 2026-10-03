Коммутатор TP-Link TL-SG2218P
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG2218P
Коммутатор TP-Link JetStream TL-SG2218P представляет собой производительное решение для офиса, помощью которого вы сможете модернизировать сеть, создать IP-телефонию или систему видеонаблюдения. Модель представляет собой решение управляемого типа обладает широкими возможностями использования управления. За счет поддержки различных защитных протоколов обеспечивается безопасная работа сети. Для подключения оборудования на корпусе модели предусмотрено 18 сетевых портов высокой пропускной способностью, из которых относятся SFP-типу. Коммутатор TP-Link JetStream TL-SG2218P выполнен корпусе надежной защитой от внешних воздействий. Размеры модели позволяют легко разместить ее не только на рабочем столе, но в специализированных шкафах стойках для телекоммуникационного оборудования. Для удобства использования устройство снабжено светодиодной индикацией на передней панели. качестве источника питания используется сеть 220 В. Комплектация коммутатора включает себя набор креплений.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 26 910 руб.6728 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1052/A1A
-
В наличииЦена 27 240 руб.6810 руб. в СплитКоммутатор TP-Link JetStream TL-SG1428PE
-
В наличииЦена 28 250 руб.7063 руб. в СплитКоммутатор Osnovo SW-60812/I
-
В наличииЦена 29 270 руб.7318 руб. в Сплиткоммутатор D-Link DGS-1210-10XS/ME/C1A
-
В наличииЦена 29 400 руб.7350 руб. в СплитКоммутатор D-Link (DGS-1510-28X/A1A)
-
В наличииЦена 29 410 руб.7353 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CRS318-16P-2S+OUT
-
В наличииЦена 29 570 руб.7393 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-28X/ME/C1A
-
В наличииЦена 29 830 руб.7458 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-52/F3A
-
В наличииЦена 30 110 руб.7528 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG2428P
-
В наличииЦена 30 440 руб.7610 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG2218P
-
В наличииЦена 30 790 руб.7698 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-26MPPV2/A3A
-
В наличииЦена 30 860 руб.7715 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SL2428P
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link TL-SG2218P