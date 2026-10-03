Точка доступа D-Link DWL-6610AP/RU/B1A PROJ
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Точка доступа D-Link DWL-6610AP/RU/B1A PROJ
Беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа D-Link DWL-6610AP с поддержкой PoE предназначена для организации корпоративных беспроводных сетей на предприятиях любого масштаба. DWL-6610AP поддерживает новейший стандарт беспроводной связи 802.11ac и одновременную работу в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, что позволяет применять точку доступа для решения широкого ряда сетевых задач, в том числе требовательных к пропускной способности. Данная точка доступа легко устанавливается на потолке или стене с помощью входящего в комплект поставки кронштейна. Модель DWL-6610AP/B выполнена в корпусе класса Plenum.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 330 руб. 44 280 руб.3333 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh Pro (UAP-AC-M-PRO) бе...
-
В наличииЦена 13 680 руб.3420 руб. в СплитТочка доступа TP-Link EAP650-Desktop
-
В наличииЦена 14 240 руб.3560 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik NetMetal 5 (RB922UAGS-5HPACD-NM)
-
В наличииЦена 14 330 руб.3583 руб. в СплитТочка доступа MikroTik cAPGi-5HaxD2HaxD
-
В наличииЦена 14 490 руб.3623 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik wAP 60G AP (RBWAPG-60AD-A)
-
В наличииЦена 14 900 руб.3725 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik RBD25G-5HPACQD2HPND
-
В наличииЦена 14 980 руб.3745 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti LiteBeam 5AC LR (LBE-5AC-LR)
-
В наличииЦена 15 330 руб.3833 руб. в СплитWi-Fi точка доступа TP-Link EAP620 HD белый
-
В наличииЦена 15 550 руб.3888 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti UAP-AC-PRO-EU белый
-
В наличииЦена 15 670 руб.3918 руб. в СплитТочка доступа TP-Link EAP720
-
В наличииЦена 15 810 руб. 17 760 руб.3953 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti Rocket 5AC Lite
-
В наличииЦена 15 840 руб.3960 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik OmniTIK 5 POE ac (RBOMNITIKPG-5HACD...
Отзывы о товаре Точка доступа D-Link DWL-6610AP/RU/B1A PROJ