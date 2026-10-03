Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White
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Характеристики
Описание товара Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White
Робот-пылесос Dreame L10S Ultra способен выполнять сухую влажную уборку для поддержания чистоты помещении. Мощность всасывания 5300 Па обеспечивает тщательное удаление пыли мусора напольных покрытий. Роторные швабры вращаются со скоростью 180 об/мин смывают пола стойкие загрязнения без появления разводов. Интеллектуальная система распознавания AI Action камерой RGB 3D-сканером обходит препятствия, предотвращая сталкивание окружающими предметами. Пылесос умеет активировать уборку по определенному расписанию, которое можно настроить приложении при синхронизации по Wi-Fi. Dreame L10S Ultra оснащен системой самоочистки, что значительно повышает комфорт использовании. Мусор автоматически извлекается из компактного контейнера пылесборник емкостью внутри док-станции. Когда она наполняется полностью, необходимо достать пакет для очистки. После завершения влажной уборки мопы на швабре очищаются воде сушатся горячим воздухом за часа.
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