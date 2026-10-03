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Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White купить с доставкой в Москве
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Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White

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Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 1
Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 2
Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 3
Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 4
Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 5
Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 6
Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 7
Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 8
Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 9
Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 10
Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 11
Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 12
Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 13
Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 14
Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 15
Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 16
Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 17
Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 18
Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 19
Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 20
Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
5300 Па
Емкость пылесборника
350 мл
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка по краям, автоматическая уборка, уборка зигзагом
Работа в системе «Умный дом»
Умный дом Mail.ru, Умный дом Яндекса, Dreamehome
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 1
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 2
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 3
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 4
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 5
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 6
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 7
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 8
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 9
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 10
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 11
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 12
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 13
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 14
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 15
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 16
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 17
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 18
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 19
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 20
  • Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626926
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
5300 Па
Емкость пылесборника
350 мл
Уровень шума, дБ
59
Комплектация
зарядная станция, адаптер питания, документация, салфетки из микрофибры (2 шт.), мешок для мусора, моющее средство, боковая щетка, основная щетка, держатель (2 шт.)
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка по краям, автоматическая уборка, уборка зигзагом
Работа в системе «Умный дом»
Умный дом Mail.ru, Умный дом Яндекса, Dreamehome
Голосовой помощник
Alexa, Siri
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
3000
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
55
Время зарядки, мин
240
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
200
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
340
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х50х41
Вес, кг.
18

Описание товара Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White

Робот-пылесос Dreame L10S Ultra способен выполнять сухую влажную уборку для поддержания чистоты помещении. Мощность всасывания 5300 Па обеспечивает тщательное удаление пыли мусора напольных покрытий. Роторные швабры вращаются со скоростью 180 об/мин смывают пола стойкие загрязнения без появления разводов. Интеллектуальная система распознавания AI Action камерой RGB 3D-сканером обходит препятствия, предотвращая сталкивание окружающими предметами. Пылесос умеет активировать уборку по определенному расписанию, которое можно настроить приложении при синхронизации по Wi-Fi. Dreame L10S Ultra оснащен системой самоочистки, что значительно повышает комфорт использовании. Мусор автоматически извлекается из компактного контейнера пылесборник емкостью внутри док-станции. Когда она наполняется полностью, необходимо достать пакет для очистки. После завершения влажной уборки мопы на швабре очищаются воде сушатся горячим воздухом за часа.

Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame DreameBot L10s Ultra White




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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
5300 Па
Емкость пылесборника
350 мл
Уровень шума, дБ
59
Комплектация
зарядная станция, адаптер питания, документация, салфетки из микрофибры (2 шт.), мешок для мусора, моющее средство, боковая щетка, основная щетка, держатель (2 шт.)
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка по краям, автоматическая уборка, уборка зигзагом
Работа в системе «Умный дом»
Умный дом Mail.ru, Умный дом Яндекса, Dreamehome
Голосовой помощник
Alexa, Siri
Станция самоочистки
есть
Развернуть
Объем пылесборника станции, мл
3000
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
55
Время зарядки, мин
240
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
200
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
340
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-пылесос Dreame L10S Ultra способен выполнять сухую влажную уборку для поддержания чистоты помещении. Мощность всасывания 5300 Па обеспечивает тщательное удаление пыли мусора напольных покрытий. Роторные швабры вращаются со скоростью 180 об/мин смывают пола стойкие загрязнения без появления разводов. Интеллектуальная система распознавания AI Action камерой RGB 3D-сканером обходит препятствия, предотвращая сталкивание окружающими предметами. Пылесос умеет активировать уборку по определенному расписанию, которое можно настроить приложении при синхронизации по Wi-Fi. Dreame L10S Ultra оснащен системой самоочистки, что значительно повышает комфорт использовании. Мусор автоматически извлекается из компактного контейнера пылесборник емкостью внутри док-станции. Когда она наполняется полностью, необходимо достать пакет для очистки. После завершения влажной уборки мопы на швабре очищаются воде сушатся горячим воздухом за часа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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