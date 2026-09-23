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Nirvana - Live And Loud (0602577329531) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nirvana - Live And Loud (0602577329531) виниловая пластинка

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Nirvana - Live And Loud (0602577329531) виниловая пластинка - фото 1
Nirvana - Live And Loud (0602577329531) виниловая пластинка - фото 2
Nirvana - Live And Loud (0602577329531) виниловая пластинка - фото 3
Nirvana - Live And Loud (0602577329531) виниловая пластинка - фото 4
Nirvana - Live And Loud (0602577329531) виниловая пластинка - фото 5
Nirvana - Live And Loud (0602577329531) виниловая пластинка - фото 6
Nirvana - Live And Loud (0602577329531) виниловая пластинка - фото 7
Nirvana - Live And Loud (0602577329531) виниловая пластинка - фото 8
Nirvana - Live And Loud (0602577329531) виниловая пластинка - фото 9
Nirvana - Live And Loud (0602577329531) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Live And Loud
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nirvana - Live And Loud (0602577329531) виниловая пластинка - фото 1
  • Nirvana - Live And Loud (0602577329531) виниловая пластинка - фото 2
  • Nirvana - Live And Loud (0602577329531) виниловая пластинка - фото 3
  • Nirvana - Live And Loud (0602577329531) виниловая пластинка - фото 4
  • Nirvana - Live And Loud (0602577329531) виниловая пластинка - фото 5
  • Nirvana - Live And Loud (0602577329531) виниловая пластинка - фото 6
  • Nirvana - Live And Loud (0602577329531) виниловая пластинка - фото 7
  • Nirvana - Live And Loud (0602577329531) виниловая пластинка - фото 8
  • Nirvana - Live And Loud (0602577329531) виниловая пластинка - фото 9
  • Nirvana - Live And Loud (0602577329531) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626916
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nirvana - Live And Loud (0602577329531) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602577329531]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Live And Loud
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Radio Friendly Unit Shifter, Drain You, Breed, Serve The Servants, Rape Me, Sliver, Pennyroyal Tea, Scentless Apprentice, All Apologies, Heart-Shaped Box, Blew, The Man Who Sold The World, School, Come As You Are, Lithium, About A Girl, Endless, Nameless
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nirvana - Live And Loud (0602577329531) виниловая пластинка

"Live And Loud" - переиздание концертного альбома американской гранж-группы Nirvana, изначально выпущенного в 2013 году. Издание включает полную версию концерта группы на Pier 48 в Сиэтле, который был записан для одноимённой передачи телеканала MTV. Прежде, концерт никогда не издавался в полном объеме, хотя короткая версия ранее была показана по MTV, а аудиоверсия песни "Scentless Apprentice" появилась на концертном сборнике "From the Muddy Banks of the Wishkah" в 1996 году. Релиз представлен на двойном черном виниле. Nirvana - американская рок-группа, созданная вокалистом и гитаристом Куртом Кобейном и басистом Кристом Новоселичем в Абердине, штат Вашингтон, в 1987 году. В составе коллектива сменились несколько барабанщиков; дольше всех с группой играл ударник Дэйв Грол, присоединившийся к Кобейну и Новоселичу в 1990 году. В 1989 году Nirvana стала частью сиэтлской музыкальной сцены, выпустив на инди-лейбле Sub Pop дебютный альбом "Bleach". После подписания контракта с крупным лейблом DGC Records Nirvana приобрела неожиданный успех с песней "Smells Like Teen Spirit" из своего второго альбома "Nevermind", выпущенного в 1991 году. Впоследствии Nirvana вошла в музыкальный мейнстрим, популяризовав поджанр альтернативного рока, названный гранжем. Курт Кобейн оказался в глазах СМИ не просто музыкантом, а "голосом поколения", а Nirvana стала флагманом "поколения Х". В 1993 году вышел третий и последний студийный альбом группы, "In Utero", композиции которого в музыкальном плане сильно отличались от предыдущих работ коллектива. Недолгая, но яркая история группы прервалась в связи со смертью Курта Кобейна 5 апреля 1994 года, но в последующие годы известность команды лишь росла. В 2002 году незавершённая демозапись песни "You Know You’re Right", над которой группа работала незадолго до смерти Кобейна, заняла первые строчки мировых хит-парадов. Со времени выхода дебютного альбома записи "Nirvana" были проданы в количестве 75 миллионов экземпляров по всему миру, и в 25 миллионов копий в США.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602577329531]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Live And Loud
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Radio Friendly Unit Shifter, Drain You, Breed, Serve The Servants, Rape Me, Sliver, Pennyroyal Tea, Scentless Apprentice, All Apologies, Heart-Shaped Box, Blew, The Man Who Sold The World, School, Come As You Are, Lithium, About A Girl, Endless, Nameless
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Live And Loud" - переиздание концертного альбома американской гранж-группы Nirvana, изначально выпущенного в 2013 году. Издание включает полную версию концерта группы на Pier 48 в Сиэтле, который был записан для одноимённой передачи телеканала MTV. Прежде, концерт никогда не издавался в полном объеме, хотя короткая версия ранее была показана по MTV, а аудиоверсия песни "Scentless Apprentice" появилась на концертном сборнике "From the Muddy Banks of the Wishkah" в 1996 году. Релиз представлен на двойном черном виниле. Nirvana - американская рок-группа, созданная вокалистом и гитаристом Куртом Кобейном и басистом Кристом Новоселичем в Абердине, штат Вашингтон, в 1987 году. В составе коллектива сменились несколько барабанщиков; дольше всех с группой играл ударник Дэйв Грол, присоединившийся к Кобейну и Новоселичу в 1990 году. В 1989 году Nirvana стала частью сиэтлской музыкальной сцены, выпустив на инди-лейбле Sub Pop дебютный альбом "Bleach". После подписания контракта с крупным лейблом DGC Records Nirvana приобрела неожиданный успех с песней "Smells Like Teen Spirit" из своего второго альбома "Nevermind", выпущенного в 1991 году. Впоследствии Nirvana вошла в музыкальный мейнстрим, популяризовав поджанр альтернативного рока, названный гранжем. Курт Кобейн оказался в глазах СМИ не просто музыкантом, а "голосом поколения", а Nirvana стала флагманом "поколения Х". В 1993 году вышел третий и последний студийный альбом группы, "In Utero", композиции которого в музыкальном плане сильно отличались от предыдущих работ коллектива. Недолгая, но яркая история группы прервалась в связи со смертью Курта Кобейна 5 апреля 1994 года, но в последующие годы известность команды лишь росла. В 2002 году незавершённая демозапись песни "You Know You’re Right", над которой группа работала незадолго до смерти Кобейна, заняла первые строчки мировых хит-парадов. Со времени выхода дебютного альбома записи "Nirvana" были проданы в количестве 75 миллионов экземпляров по всему миру, и в 25 миллионов копий в США.
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Отзывы


Nirvana - Live And Loud (0602577329531) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6040 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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