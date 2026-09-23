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Nimbus Sextet - Forward Thinker (5051083175753) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nimbus Sextet - Forward Thinker (5051083175753) виниловая пластинка

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Nimbus Sextet - Forward Thinker (5051083175753) виниловая пластинка - фото 1
Nimbus Sextet - Forward Thinker (5051083175753) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nimbus Sextet
Альбом (сингл)
Forward Thinker
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nimbus Sextet - Forward Thinker (5051083175753) виниловая пластинка - фото 1
  • Nimbus Sextet - Forward Thinker (5051083175753) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626915
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nimbus Sextet - Forward Thinker (5051083175753) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Acid Jazz
Barcode
[5051083175753]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nimbus Sextet
Альбом (сингл)
Forward Thinker
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nimbus Sextet - Forward Thinker (5051083175753) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: High Time, Forward Thinker, Woodview, Another Place, Search For Solace, From The Shadows, To The Light

Отзывы о товаре Nimbus Sextet - Forward Thinker (5051083175753) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Acid Jazz
Barcode
[5051083175753]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nimbus Sextet
Альбом (сингл)
Forward Thinker
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: High Time, Forward Thinker, Woodview, Another Place, Search For Solace, From The Shadows, To The Light
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nimbus Sextet - Forward Thinker (5051083175753) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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