Incubus, Light Grenades (8718469532155) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Incubus
Альбом (сингл)
Light Grenades
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 626786
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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469532155]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Incubus
Альбом (сингл)
Light Grenades
Трек-лист
Quicksand, A Kiss To Send Us Off, Dig, Anna Molly, Love Hurts, Light Grenades, Earth To Bella (Part I), Oil And Water, Diamonds And Coal, Rogues, Paper Shoes, Pendulous Threads, Earth To Bella (Part II)
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Incubus, Light Grenades (8718469532155) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Quicksand, A Kiss To Send Us Off, Dig, Anna Molly, Love Hurts, Light Grenades, Earth To Bella (Part I), Oil And Water, Diamonds And Coal, Rogues, Paper Shoes, Pendulous Threads, Earth To Bella (Part II)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469532155]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Incubus
Альбом (сингл)
Light Grenades
Трек-лист
Quicksand, A Kiss To Send Us Off, Dig, Anna Molly, Love Hurts, Light Grenades, Earth To Bella (Part I), Oil And Water, Diamonds And Coal, Rogues, Paper Shoes, Pendulous Threads, Earth To Bella (Part II)
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Quicksand, A Kiss To Send Us Off, Dig, Anna Molly, Love Hurts, Light Grenades, Earth To Bella (Part I), Oil And Water, Diamonds And Coal, Rogues, Paper Shoes, Pendulous Threads, Earth To Bella (Part II)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Incubus, Light Grenades (8718469532155) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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