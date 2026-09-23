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Ben Howard - Is It? (0602455229687) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ben Howard - Is It? (0602455229687) виниловая пластинка

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Ben Howard - Is It? (0602455229687) виниловая пластинка - фото 1
Ben Howard - Is It? (0602455229687) виниловая пластинка - фото 2
Ben Howard - Is It? (0602455229687) виниловая пластинка - фото 3
Ben Howard - Is It? (0602455229687) виниловая пластинка - фото 4
Ben Howard - Is It? (0602455229687) виниловая пластинка - фото 5
Ben Howard - Is It? (0602455229687) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ben Howard
Альбом (сингл)
Is Itx
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ben Howard - Is It? (0602455229687) виниловая пластинка - фото 1
  • Ben Howard - Is It? (0602455229687) виниловая пластинка - фото 2
  • Ben Howard - Is It? (0602455229687) виниловая пластинка - фото 3
  • Ben Howard - Is It? (0602455229687) виниловая пластинка - фото 4
  • Ben Howard - Is It? (0602455229687) виниловая пластинка - фото 5
  • Ben Howard - Is It? (0602455229687) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626777
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ben Howard - Is It? (0602455229687) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island Records
Barcode
[0602455229687]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ben Howard
Альбом (сингл)
Is Itx
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ben Howard - Is It? (0602455229687) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Couldnt Make It Up, Walking Backwards, Days Of Lantana, Life In The Time, Moonraker, Richmond Avenue, Interim Of Sense, Total Eclipse, Spirit, Little Plant



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Ben Howard - Is It? (0602455229687) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island Records
Barcode
[0602455229687]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ben Howard
Альбом (сингл)
Is Itx
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Couldnt Make It Up, Walking Backwards, Days Of Lantana, Life In The Time, Moonraker, Richmond Avenue, Interim Of Sense, Total Eclipse, Spirit, Little Plant


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ben Howard - Is It? (0602455229687) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5450 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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