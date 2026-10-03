Stereophonics - Performance And Cocktails (0602557144314) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Stereophonics
Альбом (сингл)
Performance And Cocktails
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 626693
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602557144314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Stereophonics
Альбом (сингл)
Performance And Cocktails
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Roll Up And Shine, The Bartender And The Thief, Hurry Up And Wait, Pick A Part That's New, Just Looking, Half The Lies You Tell Ain't True, I Wouldn't Believe Your Radio, T-Shirt Sun Tan, Is Yesterday, Tomorrow, Today?, A Minute Longer, She Takes Her Clothes Off, Plastic California, I Stopped To Fill My Car Up
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Stereophonics - Performance And Cocktails (0602557144314) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Roll Up And Shine, The Bartender And The Thief, Hurry Up And Wait, Pick A Part That's New, Just Looking, Half The Lies You Tell Ain't True, I Wouldn't Believe Your Radio, T-Shirt Sun Tan, Is Yesterday, Tomorrow, Today?, A Minute Longer, She Takes Her Clothes Off, Plastic California, I Stopped To Fill My Car Up
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602557144314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Stereophonics
Альбом (сингл)
Performance And Cocktails
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Roll Up And Shine, The Bartender And The Thief, Hurry Up And Wait, Pick A Part That's New, Just Looking, Half The Lies You Tell Ain't True, I Wouldn't Believe Your Radio, T-Shirt Sun Tan, Is Yesterday, Tomorrow, Today?, A Minute Longer, She Takes Her Clothes Off, Plastic California, I Stopped To Fill My Car Up
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Roll Up And Shine, The Bartender And The Thief, Hurry Up And Wait, Pick A Part That's New, Just Looking, Half The Lies You Tell Ain't True, I Wouldn't Believe Your Radio, T-Shirt Sun Tan, Is Yesterday, Tomorrow, Today?, A Minute Longer, She Takes Her Clothes Off, Plastic California, I Stopped To Fill My Car Up
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Stereophonics - Performance And Cocktails (0602557144314) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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