Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Roll Up And Shine, The Bartender And The Thief, Hurry Up And Wait, Pick A Part That's New, Just Looking, Half The Lies You Tell Ain't True, I Wouldn't Believe Your Radio, T-Shirt Sun Tan, Is Yesterday, Tomorrow, Today?, A Minute Longer, She Takes Her Clothes Off, Plastic California, I Stopped To Fill My Car Up

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Roll Up And Shine, The Bartender And The Thief, Hurry Up And Wait, Pick A Part That's New, Just Looking, Half The Lies You Tell Ain't True, I Wouldn't Believe Your Radio, T-Shirt Sun Tan, Is Yesterday, Tomorrow, Today?, A Minute Longer, She Takes Her Clothes Off, Plastic California, I Stopped To Fill My Car Up

Stereophonics - Performance And Cocktails (0602557144314) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.