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Soft Machine - Third (8713748981570) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Soft Machine - Third (8713748981570) виниловая пластинка

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Soft Machine - Third (8713748981570) виниловая пластинка - фото 1
Soft Machine - Third (8713748981570) виниловая пластинка - фото 2
Soft Machine - Third (8713748981570) виниловая пластинка - фото 3
Soft Machine - Third (8713748981570) виниловая пластинка - фото 4
Soft Machine - Third (8713748981570) виниловая пластинка - фото 5
Soft Machine - Third (8713748981570) виниловая пластинка - фото 6
Soft Machine - Third (8713748981570) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.03.2016
Исполнитель
Soft Machine
Альбом (сингл)
Third
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Soft Machine - Third (8713748981570) виниловая пластинка - фото 1
  • Soft Machine - Third (8713748981570) виниловая пластинка - фото 2
  • Soft Machine - Third (8713748981570) виниловая пластинка - фото 3
  • Soft Machine - Third (8713748981570) виниловая пластинка - фото 4
  • Soft Machine - Third (8713748981570) виниловая пластинка - фото 5
  • Soft Machine - Third (8713748981570) виниловая пластинка - фото 6
  • Soft Machine - Third (8713748981570) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626683
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Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.03.2016
Исполнитель
Soft Machine
Альбом (сингл)
Third
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Soft Machine - Third (8713748981570) виниловая пластинка

Третий альбом ведущей группы кентерберийской сцены Soft Machine, изданный в 1970 году.

Отзывы о товаре Soft Machine - Third (8713748981570) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.03.2016
Исполнитель
Soft Machine
Альбом (сингл)
Third
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Третий альбом ведущей группы кентерберийской сцены Soft Machine, изданный в 1970 году.
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Отзывы


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