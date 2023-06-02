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Rival Sons - Darkfighter (coloured) (0075678625817) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rival Sons - Darkfighter (coloured) (0075678625817) виниловая пластинка

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Rival Sons - Darkfighter (coloured) (0075678625817) виниловая пластинка - фото 1
Rival Sons - Darkfighter (coloured) (0075678625817) виниловая пластинка - фото 2
Rival Sons - Darkfighter (coloured) (0075678625817) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2023
Исполнитель
RIVAL SONS
Альбом (сингл)
Darkfighter
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Rival Sons - Darkfighter (coloured) (0075678625817) виниловая пластинка - фото 1
  • Rival Sons - Darkfighter (coloured) (0075678625817) виниловая пластинка - фото 2
  • Rival Sons - Darkfighter (coloured) (0075678625817) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626637
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Rival Sons - Darkfighter (coloured) (0075678625817) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2023
Исполнитель
RIVAL SONS
Альбом (сингл)
Darkfighter
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rival Sons - Darkfighter (coloured) (0075678625817) виниловая пластинка

Darkfighter - седьмой студийный альбом группы Rival Sons, вышедший в 2023 году. Он был спродюсирован 9-ти кратным обладателем Грэмми Дэйвом Коббом, наиболее известный по продюсированию работ Криса Стэплтона, Брэнди Карлайла, Джона Прайна, Стерджилла Симпсона, Джейсона Исбелла, The Highwomen. Альбом дебютировал на втором месте в чарте UK Rock &amp;amp;amp;amp;amp; Metal Albums, а также вошел в 10-ку лучших в Шотландии, США и Швейцарии. Издание представлено на прозрачном виниле. Rival Sons - американская рок-группа, основанная в Калифорнии в 2009 году. В ее состав входят: Джей Бьюкенен (вокал), Скотт Холидей (гитара), Дэйв Беста (бас-гитара) и Майкл Майли (ударные). Группу часто сравнивают со звучанием 70-х ссылаясь на Принса, ДАнджело и The Roots. Сами же участники в интервью однажды признались, что испытали влияние звезд блюза, Мадди Уотерса и Хаулина Вульфа, а также Вана Моррисона и Джонни Митчел. За свою музыкальную деятельность выпустили семь студийных альбом и один мини-альбом. На счету коллектива несколько номинаций на Грэмми и престижная награда Classic Rock Awards (2012) в номинации Breakthrough Artist.



Теги товара: Industrial, Цветной винил

Отзывы о товаре Rival Sons - Darkfighter (coloured) (0075678625817) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2023
Исполнитель
RIVAL SONS
Альбом (сингл)
Darkfighter
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Darkfighter - седьмой студийный альбом группы Rival Sons, вышедший в 2023 году. Он был спродюсирован 9-ти кратным обладателем Грэмми Дэйвом Коббом, наиболее известный по продюсированию работ Криса Стэплтона, Брэнди Карлайла, Джона Прайна, Стерджилла Симпсона, Джейсона Исбелла, The Highwomen. Альбом дебютировал на втором месте в чарте UK Rock &amp;amp;amp;amp;amp; Metal Albums, а также вошел в 10-ку лучших в Шотландии, США и Швейцарии. Издание представлено на прозрачном виниле. Rival Sons - американская рок-группа, основанная в Калифорнии в 2009 году. В ее состав входят: Джей Бьюкенен (вокал), Скотт Холидей (гитара), Дэйв Беста (бас-гитара) и Майкл Майли (ударные). Группу часто сравнивают со звучанием 70-х ссылаясь на Принса, ДАнджело и The Roots. Сами же участники в интервью однажды признались, что испытали влияние звезд блюза, Мадди Уотерса и Хаулина Вульфа, а также Вана Моррисона и Джонни Митчел. За свою музыкальную деятельность выпустили семь студийных альбом и один мини-альбом. На счету коллектива несколько номинаций на Грэмми и престижная награда Classic Rock Awards (2012) в номинации Breakthrough Artist.


Теги товара: Industrial, Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rival Sons - Darkfighter (coloured) (0075678625817) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4270 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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