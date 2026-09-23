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Jaco Pastorius - Invitation (8719262005648) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jaco Pastorius - Invitation (8719262005648) виниловая пластинка

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Jaco Pastorius - Invitation (8719262005648) виниловая пластинка - фото 1
Jaco Pastorius - Invitation (8719262005648) виниловая пластинка - фото 2
Jaco Pastorius - Invitation (8719262005648) виниловая пластинка - фото 3
Jaco Pastorius - Invitation (8719262005648) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Jaco Pastorius - Invitation (8719262005648) виниловая пластинка - фото 1
  • Jaco Pastorius - Invitation (8719262005648) виниловая пластинка - фото 2
  • Jaco Pastorius - Invitation (8719262005648) виниловая пластинка - фото 3
  • Jaco Pastorius - Invitation (8719262005648) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626597
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jaco Pastorius - Invitation (8719262005648) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jaco Pastorius - Invitation (8719262005648) виниловая пластинка

Переиздание третьего сольного и концертного альбома Джако Пасториуса, выпущенного в 1983 году. В это время музыкант был бас-гитаристом коллектива Weather Report. Альбом был записна во время тура по Японии. Издание на 180-ти граммовом аудиофильском виниле. Джако Пасториус - джазовый бас-гитарист из США, преимущественно игравший на безладовом басе. Музыкант был известен своим индивидуальным стилем игры на бас-гитаре, который значительно расширил границы традиционных представлений о возможностях инструмента.

Отзывы о товаре Jaco Pastorius - Invitation (8719262005648) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Переиздание третьего сольного и концертного альбома Джако Пасториуса, выпущенного в 1983 году. В это время музыкант был бас-гитаристом коллектива Weather Report. Альбом был записна во время тура по Японии. Издание на 180-ти граммовом аудиофильском виниле. Джако Пасториус - джазовый бас-гитарист из США, преимущественно игравший на безладовом басе. Музыкант был известен своим индивидуальным стилем игры на бас-гитаре, который значительно расширил границы традиционных представлений о возможностях инструмента.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jaco Pastorius - Invitation (8719262005648) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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