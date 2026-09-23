Jaco Pastorius - Invitation (8719262005648) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб.
В наличии
Код товара: 626597
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 800 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jaco Pastorius - Invitation (8719262005648) виниловая пластинка
Переиздание третьего сольного и концертного альбома Джако Пасториуса, выпущенного в 1983 году. В это время музыкант был бас-гитаристом коллектива Weather Report. Альбом был записна во время тура по Японии. Издание на 180-ти граммовом аудиофильском виниле. Джако Пасториус - джазовый бас-гитарист из США, преимущественно игравший на безладовом басе. Музыкант был известен своим индивидуальным стилем игры на бас-гитаре, который значительно расширил границы традиционных представлений о возможностях инструмента.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Переиздание третьего сольного и концертного альбома Джако Пасториуса, выпущенного в 1983 году. В это время музыкант был бас-гитаристом коллектива Weather Report. Альбом был записна во время тура по Японии. Издание на 180-ти граммовом аудиофильском виниле. Джако Пасториус - джазовый бас-гитарист из США, преимущественно игравший на безладовом басе. Музыкант был известен своим индивидуальным стилем игры на бас-гитаре, который значительно расширил границы традиционных представлений о возможностях инструмента.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Jaco Pastorius - Invitation (8719262005648) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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