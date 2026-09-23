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Opeth, Watershed (8719262006829) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Opeth, Watershed (8719262006829) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Opeth, Watershed (8719262006829) - фото 1
Виниловая пластинка Opeth, Watershed (8719262006829) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Opeth, Watershed (8719262006829) - фото 1
  • Виниловая пластинка Opeth, Watershed (8719262006829) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626572
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Opeth, Watershed (8719262006829) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
200

Описание товара Opeth, Watershed (8719262006829) виниловая пластинка

Watershed - девятый студийный альбом группы Opeth, вышедший в 2008 году. Первый релиз с участием гитариста Фредрика Окессона и барабанщика Мартина Аксенрота, которые заменили давнего гитариста Питера Линдгрена и барабанщика Мартина Лопеса. Обложку для альбома сделал Трэвис Смит (который создал обложку для восьми предыдущих релизов Opeth) в сотрудничестве с Микаэлем Окерфельдтом. И это также последний альбом, содержащий дэт-гроул и другие элементы дэт-метала на сегодняшний день. Лимитированное в 4000 копий переиздание на 180-граммовом двойном золотом аудиофильском виниле включает 4-страничный буклет и постер. Имеет индивидуальный номер MOV 000368. Opeth - метал-группа из Швеции. Для музыки Opeth характерно тяжелое дэт-металическое звучание с добавлением мелодичных партий акустической гитары, элементов джаза, блюза и прогрессивного рока 1970-х годов. Вокалист Микаэль Окерфельдт использует как чистый вокал, так и гроулинг. Название группы взято из книги Уилбура Смита The Sunbird, где Opet было названием вымышленного города.

Отзывы о товаре Opeth, Watershed (8719262006829) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Watershed - девятый студийный альбом группы Opeth, вышедший в 2008 году. Первый релиз с участием гитариста Фредрика Окессона и барабанщика Мартина Аксенрота, которые заменили давнего гитариста Питера Линдгрена и барабанщика Мартина Лопеса. Обложку для альбома сделал Трэвис Смит (который создал обложку для восьми предыдущих релизов Opeth) в сотрудничестве с Микаэлем Окерфельдтом. И это также последний альбом, содержащий дэт-гроул и другие элементы дэт-метала на сегодняшний день. Лимитированное в 4000 копий переиздание на 180-граммовом двойном золотом аудиофильском виниле включает 4-страничный буклет и постер. Имеет индивидуальный номер MOV 000368. Opeth - метал-группа из Швеции. Для музыки Opeth характерно тяжелое дэт-металическое звучание с добавлением мелодичных партий акустической гитары, элементов джаза, блюза и прогрессивного рока 1970-х годов. Вокалист Микаэль Окерфельдт использует как чистый вокал, так и гроулинг. Название группы взято из книги Уилбура Смита The Sunbird, где Opet было названием вымышленного города.
Самовывоз
Доставка
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Opeth, Watershed (8719262006829) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4270 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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