Opeth, Watershed (8719262006829) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Opeth, Watershed (8719262006829) виниловая пластинка
Watershed - девятый студийный альбом группы Opeth, вышедший в 2008 году. Первый релиз с участием гитариста Фредрика Окессона и барабанщика Мартина Аксенрота, которые заменили давнего гитариста Питера Линдгрена и барабанщика Мартина Лопеса. Обложку для альбома сделал Трэвис Смит (который создал обложку для восьми предыдущих релизов Opeth) в сотрудничестве с Микаэлем Окерфельдтом. И это также последний альбом, содержащий дэт-гроул и другие элементы дэт-метала на сегодняшний день. Лимитированное в 4000 копий переиздание на 180-граммовом двойном золотом аудиофильском виниле включает 4-страничный буклет и постер. Имеет индивидуальный номер MOV 000368. Opeth - метал-группа из Швеции. Для музыки Opeth характерно тяжелое дэт-металическое звучание с добавлением мелодичных партий акустической гитары, элементов джаза, блюза и прогрессивного рока 1970-х годов. Вокалист Микаэль Окерфельдт использует как чистый вокал, так и гроулинг. Название группы взято из книги Уилбура Смита The Sunbird, где Opet было названием вымышленного города.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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