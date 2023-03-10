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Mother Earth - Stoned Woman (coloured) (5051083188593) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mother Earth - Stoned Woman (coloured) (5051083188593) виниловая пластинка

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Mother Earth - Stoned Woman (coloured) (5051083188593) виниловая пластинка - фото 1
Mother Earth - Stoned Woman (coloured) (5051083188593) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.03.2023
Исполнитель
Mother Earth
Альбом (сингл)
Stoned Woman
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Mother Earth - Stoned Woman (coloured) (5051083188593) виниловая пластинка - фото 1
  • Mother Earth - Stoned Woman (coloured) (5051083188593) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626542
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Mother Earth - Stoned Woman (coloured) (5051083188593) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5051083188593]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.03.2023
Исполнитель
Mother Earth
Альбом (сингл)
Stoned Woman
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mother Earth - Stoned Woman (coloured) (5051083188593) виниловая пластинка

Acid Jazz Отмечают Свое 35-Летие Серией Классических Релизов Из Своего Каталога. Первый Из Них - Дебютный альбом Mother Earth Stoned Woman’. Записанный В Студии Tottenham Industrial Estate В Разгар Эйсид-Джаза, Это Рок-Н-Ролльное, Фанковое Варево, В котором Много Отсылок К Саундтрекам Blaxploitation Начала - Середины 1970-Х годов. Mother Earth Зажили Своей Собственной Жизнью, Претерпев Изменения В Составе И Оставив После Себя, Возможно, Более Радикальное Звучание, Которое Остается Дистиллированным На Этом Альбоме. Обязательная вещь для Поклонников Эйсид-джаза Оригинальной Эпохи, Отмечающая Важное Время В Британской Музыке. Пластинка, отпечатанная на Желтом Виниле.

Отзывы о товаре Mother Earth - Stoned Woman (coloured) (5051083188593) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5051083188593]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.03.2023
Исполнитель
Mother Earth
Альбом (сингл)
Stoned Woman
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Acid Jazz Отмечают Свое 35-Летие Серией Классических Релизов Из Своего Каталога. Первый Из Них - Дебютный альбом Mother Earth Stoned Woman’. Записанный В Студии Tottenham Industrial Estate В Разгар Эйсид-Джаза, Это Рок-Н-Ролльное, Фанковое Варево, В котором Много Отсылок К Саундтрекам Blaxploitation Начала - Середины 1970-Х годов. Mother Earth Зажили Своей Собственной Жизнью, Претерпев Изменения В Составе И Оставив После Себя, Возможно, Более Радикальное Звучание, Которое Остается Дистиллированным На Этом Альбоме. Обязательная вещь для Поклонников Эйсид-джаза Оригинальной Эпохи, Отмечающая Важное Время В Британской Музыке. Пластинка, отпечатанная на Желтом Виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mother Earth - Stoned Woman (coloured) (5051083188593) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4270 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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