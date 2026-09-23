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Jennifer Lopez - On The 6 (0196588039911) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jennifer Lopez - On The 6 (0196588039911) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Lopez, Jennifer, On The 6 (0196588039911) - фото 1
Виниловая пластинка Lopez, Jennifer, On The 6 (0196588039911) - фото 2
Виниловая пластинка Lopez, Jennifer, On The 6 (0196588039911) - фото 3
Виниловая пластинка Lopez, Jennifer, On The 6 (0196588039911) - фото 4
Виниловая пластинка Lopez, Jennifer, On The 6 (0196588039911) - фото 5
Виниловая пластинка Lopez, Jennifer, On The 6 (0196588039911) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Lopez, Jennifer, On The 6 (0196588039911) - фото 1
  • Виниловая пластинка Lopez, Jennifer, On The 6 (0196588039911) - фото 2
  • Виниловая пластинка Lopez, Jennifer, On The 6 (0196588039911) - фото 3
  • Виниловая пластинка Lopez, Jennifer, On The 6 (0196588039911) - фото 4
  • Виниловая пластинка Lopez, Jennifer, On The 6 (0196588039911) - фото 5
  • Виниловая пластинка Lopez, Jennifer, On The 6 (0196588039911) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626496
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jennifer Lopez - On The 6 (0196588039911) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jennifer Lopez - On The 6 (0196588039911) виниловая пластинка

Дебютный студийный альбом американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес, выпущенный 1 июня 1999 года на лейбле Work Records. В 1997 году Лопес сыграла главную роль в фильме «Селена». Роль вдохновила её на начало музыкальной карьеры, однако критики сочли это рискованным, посчитав, что это может плохо сказаться на её карьере. В записи альбома принимали участие такие продюсеры как Родни Джеркинсон, Кори Руни, Дэн Ши и Шон Комбс, который на тот момент являлся возлюбленным певицы.

Отзывы о товаре Jennifer Lopez - On The 6 (0196588039911) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Дебютный студийный альбом американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес, выпущенный 1 июня 1999 года на лейбле Work Records. В 1997 году Лопес сыграла главную роль в фильме «Селена». Роль вдохновила её на начало музыкальной карьеры, однако критики сочли это рискованным, посчитав, что это может плохо сказаться на её карьере. В записи альбома принимали участие такие продюсеры как Родни Джеркинсон, Кори Руни, Дэн Ши и Шон Комбс, который на тот момент являлся возлюбленным певицы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jennifer Lopez - On The 6 (0196588039911) виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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