John Lennon - Double Fantasy (0600753571026) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
John Lennon
Альбом (сингл)
Double Fantasy
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 626490
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Geffen Records
Barcode
[0600753571026]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
John Lennon
Альбом (сингл)
Double Fantasy
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
(Just Like) Starting Over, Kiss Kiss Kiss, Cleanup Time, Give Me Something, Im Losing You, Im Moving On, Beautiful Boy (Darling Boy), Watching The Wheels, Im Your Angel, Woman, Beautiful Boys, Dear Yoko, Every Man Has A Woman Who Loves Him, Hard Times Are Over
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара John Lennon - Double Fantasy (0600753571026) виниловая пластинка
Double Fantasy (рус. Двойная фантазия) — студийный альбом Джона Леннона и Йоко Оно, вышедший в 1980 году, за три недели до трагической гибели Леннона.Экземпляр этого альбома, который Джон Леннон подписал Марку Чепмену, был выставлен на продажу в 2003 году за 525 тыс. долларов США. В 2010 году он был вновь выставлен на продажу. По некоторым данным был продан в апреле 2011 года за 530 тыс. фунтов.
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Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Geffen Records
Barcode
[0600753571026]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
John Lennon
Альбом (сингл)
Double Fantasy
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
(Just Like) Starting Over, Kiss Kiss Kiss, Cleanup Time, Give Me Something, Im Losing You, Im Moving On, Beautiful Boy (Darling Boy), Watching The Wheels, Im Your Angel, Woman, Beautiful Boys, Dear Yoko, Every Man Has A Woman Who Loves Him, Hard Times Are Over
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Double Fantasy (рус. Двойная фантазия) — студийный альбом Джона Леннона и Йоко Оно, вышедший в 1980 году, за три недели до трагической гибели Леннона.Экземпляр этого альбома, который Джон Леннон подписал Марку Чепмену, был выставлен на продажу в 2003 году за 525 тыс. долларов США. В 2010 году он был вновь выставлен на продажу. По некоторым данным был продан в апреле 2011 года за 530 тыс. фунтов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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