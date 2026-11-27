Kreator, Hate Uber Alles (4065629628611) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 260 руб.
В наличии
Код товара: 626477
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 260 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kreator, Hate Uber Alles (4065629628611) виниловая пластинка
Ветераны немецкой трэш-метал-сцены KREATOR выпускают свой пятнадцатый студийный альбом Hate ?ber Alles на лейбле Nuclear Blast. Продолжение Gods Of Violence (2017) было записано в студии Hansa Tonstudio в Берлине, Германия. Руководил сессиями Артур Ризк, который ранее работал с CAVALERA CONSPIRACY, CODE ORANGE, POWER TRIP и SOULFLY. Фронтмен Милле Петроцца прокомментировал название альбома: Hate ?ber Alles (пер. Ненависть ко всему) отражает время, в которое мы живем. Все действительно громко и агрессивно. То, как мы общаемся, изменилось благодаря социальным сетям. Это вызывает большой дисбаланс. Мир находится в плачевном состоянии. Жизнь сейчас не гармонична, она дисгармонична... Вот что я имел ввиду этим названием.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Ветераны немецкой трэш-метал-сцены KREATOR выпускают свой пятнадцатый студийный альбом Hate ?ber Alles на лейбле Nuclear Blast. Продолжение Gods Of Violence (2017) было записано в студии Hansa Tonstudio в Берлине, Германия. Руководил сессиями Артур Ризк, который ранее работал с CAVALERA CONSPIRACY, CODE ORANGE, POWER TRIP и SOULFLY. Фронтмен Милле Петроцца прокомментировал название альбома: Hate ?ber Alles (пер. Ненависть ко всему) отражает время, в которое мы живем. Все действительно громко и агрессивно. То, как мы общаемся, изменилось благодаря социальным сетям. Это вызывает большой дисбаланс. Мир находится в плачевном состоянии. Жизнь сейчас не гармонична, она дисгармонична... Вот что я имел ввиду этим названием.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Kreator, Hate Uber Alles (4065629628611) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5260 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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