0196587032418, Dion, Celine, These Are Special Times (coloured) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Celine Dion
Альбом (сингл)
THESE ARE SPECIAL TIMES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 000 руб.
В наличии
Код товара: 629499
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587032418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Celine Dion
Альбом (сингл)
THESE ARE SPECIAL TIMES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
O Holy Night, Don't Save It All for Christmas Day, Blue Christmas, Another Year Has Gone by, The Magic of Christmas Day (God Bless Us Everyone), Ave Maria, Adeste Fideles (O Come All Ye Faithful), The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire), The Prayer, Brahms' Lullaby, Christmas Eve, These Are Special Times, Happy Xmas (War is Over), I'm Your Angel, Feliz Navidad, Les Cloches Du Hameau
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 0196587032418, Dion, Celine, These Are Special Times (coloured) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Треклист • O Holy Night • Don't Save It All for Christmas Day • Blue Christmas • Another Year Has Gone by • The Magic of Christmas Day (God Bless Us Everyone) • Ave Maria • Adeste Fideles (O Come All Ye Faithful) • The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire) • The Prayer • Brahms' Lullaby • Christmas Eve • These Are Special Times • Happy Xmas (War is Over) • I'm Your Angel • Feliz Navidad • Les Cloches Du Hameau
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587032418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Celine Dion
Альбом (сингл)
THESE ARE SPECIAL TIMES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
O Holy Night, Don't Save It All for Christmas Day, Blue Christmas, Another Year Has Gone by, The Magic of Christmas Day (God Bless Us Everyone), Ave Maria, Adeste Fideles (O Come All Ye Faithful), The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire), The Prayer, Brahms' Lullaby, Christmas Eve, These Are Special Times, Happy Xmas (War is Over), I'm Your Angel, Feliz Navidad, Les Cloches Du Hameau
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Треклист • O Holy Night • Don't Save It All for Christmas Day • Blue Christmas • Another Year Has Gone by • The Magic of Christmas Day (God Bless Us Everyone) • Ave Maria • Adeste Fideles (O Come All Ye Faithful) • The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire) • The Prayer • Brahms' Lullaby • Christmas Eve • These Are Special Times • Happy Xmas (War is Over) • I'm Your Angel • Feliz Navidad • Les Cloches Du Hameau
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0196587032418, Dion, Celine, These Are Special Times (coloured) виниловая пластинка - стоимость товара 5000 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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