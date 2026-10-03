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Fatboy Slim - You've Come a Long Way, Baby (4050538919004) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fatboy Slim - You've Come a Long Way, Baby (4050538919004) виниловая пластинка

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4050538919004, Виниловая пластинка Fatboy Slim, You&#039;ve Come a Long Way, Baby - фото 1
4050538919004, Виниловая пластинка Fatboy Slim, You&#039;ve Come a Long Way, Baby - фото 2
4050538919004, Виниловая пластинка Fatboy Slim, You&#039;ve Come a Long Way, Baby - фото 3
4050538919004, Виниловая пластинка Fatboy Slim, You&#039;ve Come a Long Way, Baby - фото 4
4050538919004, Виниловая пластинка Fatboy Slim, You&#039;ve Come a Long Way, Baby - фото 5
4050538919004, Виниловая пластинка Fatboy Slim, You&#039;ve Come a Long Way, Baby - фото 6
4050538919004, Виниловая пластинка Fatboy Slim, You&#039;ve Come a Long Way, Baby - фото 7
4050538919004, Виниловая пластинка Fatboy Slim, You&#039;ve Come a Long Way, Baby - фото 8
4050538919004, Виниловая пластинка Fatboy Slim, You&#039;ve Come a Long Way, Baby - фото 9
4050538919004, Виниловая пластинка Fatboy Slim, You&#039;ve Come a Long Way, Baby - фото 10
4050538919004, Виниловая пластинка Fatboy Slim, You&#039;ve Come a Long Way, Baby - фото 11
4050538919004, Виниловая пластинка Fatboy Slim, You&#039;ve Come a Long Way, Baby - фото 12
4050538919004, Виниловая пластинка Fatboy Slim, You&#039;ve Come a Long Way, Baby - фото 13
4050538919004, Виниловая пластинка Fatboy Slim, You&#039;ve Come a Long Way, Baby - фото 14
4050538919004, Виниловая пластинка Fatboy Slim, You&#039;ve Come a Long Way, Baby - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 4050538919004, Виниловая пластинка Fatboy Slim, You&#039;ve Come a Long Way, Baby - фото 1
  • 4050538919004, Виниловая пластинка Fatboy Slim, You&#039;ve Come a Long Way, Baby - фото 2
  • 4050538919004, Виниловая пластинка Fatboy Slim, You&#039;ve Come a Long Way, Baby - фото 3
  • 4050538919004, Виниловая пластинка Fatboy Slim, You&#039;ve Come a Long Way, Baby - фото 4
  • 4050538919004, Виниловая пластинка Fatboy Slim, You&#039;ve Come a Long Way, Baby - фото 5
  • 4050538919004, Виниловая пластинка Fatboy Slim, You&#039;ve Come a Long Way, Baby - фото 6
  • 4050538919004, Виниловая пластинка Fatboy Slim, You&#039;ve Come a Long Way, Baby - фото 7
  • 4050538919004, Виниловая пластинка Fatboy Slim, You&#039;ve Come a Long Way, Baby - фото 8
  • 4050538919004, Виниловая пластинка Fatboy Slim, You&#039;ve Come a Long Way, Baby - фото 9
  • 4050538919004, Виниловая пластинка Fatboy Slim, You&#039;ve Come a Long Way, Baby - фото 10
  • 4050538919004, Виниловая пластинка Fatboy Slim, You&#039;ve Come a Long Way, Baby - фото 11
  • 4050538919004, Виниловая пластинка Fatboy Slim, You&#039;ve Come a Long Way, Baby - фото 12
  • 4050538919004, Виниловая пластинка Fatboy Slim, You&#039;ve Come a Long Way, Baby - фото 13
  • 4050538919004, Виниловая пластинка Fatboy Slim, You&#039;ve Come a Long Way, Baby - фото 14
  • 4050538919004, Виниловая пластинка Fatboy Slim, You&#039;ve Come a Long Way, Baby - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642487
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Fatboy Slim - You've Come a Long Way, Baby (4050538919004) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fatboy Slim - You've Come a Long Way, Baby (4050538919004) виниловая пластинка

You’ve Come a Long Way, Baby — второй студийный альбом Fatboy Slim, выпущенный в 1998 году. По версии портала Vice альбом занимает 4-ю строчку в списке «99 лучших танцевальных альбомов всех времён». Новое ремастированное переиздание альбома на двойном черном виниле.. Youve Come a Long Way, Baby - второй альбом группы Fatboy Slim. Он был выпущен 19 октября 1998 года в Великобритании фирмой Skint Record и днем позже в США фирмой Astralwerks. Альбом Youve Come a Long Way, Baby стал мировым прорывом Кука, заняв первое место в британском альбомном чарте и 34-е место в американском Billboard 200. Получив высокую оценку критиков за свое звучание и стиль, альбом привлек к Куку международное внимание и принес ему премию Brit Award в 1999 году. Позднее он был четырежды платиновым по версии BPI и платиновым по версии RIAA. С альбома было выпущено четыре сингла: The Rockafeller Skank, Gangster Trippin, Praise You и Right Here Right Now, которые попали в первую десятку UK Singles Chart. Песня Build It Up - Tear It Down была также выпущена в качестве промо-сингла. В 2023 году альбом был ремастирован на половинной скорости в наилучшем качестве.

Отзывы о товаре Fatboy Slim - You've Come a Long Way, Baby (4050538919004) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
You’ve Come a Long Way, Baby — второй студийный альбом Fatboy Slim, выпущенный в 1998 году. По версии портала Vice альбом занимает 4-ю строчку в списке «99 лучших танцевальных альбомов всех времён». Новое ремастированное переиздание альбома на двойном черном виниле.. Youve Come a Long Way, Baby - второй альбом группы Fatboy Slim. Он был выпущен 19 октября 1998 года в Великобритании фирмой Skint Record и днем позже в США фирмой Astralwerks. Альбом Youve Come a Long Way, Baby стал мировым прорывом Кука, заняв первое место в британском альбомном чарте и 34-е место в американском Billboard 200. Получив высокую оценку критиков за свое звучание и стиль, альбом привлек к Куку международное внимание и принес ему премию Brit Award в 1999 году. Позднее он был четырежды платиновым по версии BPI и платиновым по версии RIAA. С альбома было выпущено четыре сингла: The Rockafeller Skank, Gangster Trippin, Praise You и Right Here Right Now, которые попали в первую десятку UK Singles Chart. Песня Build It Up - Tear It Down была также выпущена в качестве промо-сингла. В 2023 году альбом был ремастирован на половинной скорости в наилучшем качестве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fatboy Slim - You've Come a Long Way, Baby (4050538919004) виниловая пластинка - стоимость товара 4780 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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