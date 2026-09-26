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Gary Moore - Bad For You Baby (4099964140361) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gary Moore - Bad For You Baby (4099964140361) виниловая пластинка

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Gary Moore - Bad For You Baby (4099964140361) виниловая пластинка - фото 1
Gary Moore - Bad For You Baby (4099964140361) виниловая пластинка - фото 2
Gary Moore - Bad For You Baby (4099964140361) виниловая пластинка - фото 3
Gary Moore - Bad For You Baby (4099964140361) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gary Moore
Альбом (сингл)
Bad For You Baby
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gary Moore - Bad For You Baby (4099964140361) виниловая пластинка - фото 1
  • Gary Moore - Bad For You Baby (4099964140361) виниловая пластинка - фото 2
  • Gary Moore - Bad For You Baby (4099964140361) виниловая пластинка - фото 3
  • Gary Moore - Bad For You Baby (4099964140361) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750128
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Gary Moore - Bad For You Baby (4099964140361) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964140361]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gary Moore
Альбом (сингл)
Bad For You Baby
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Bad For You Baby, Down The Line, Umbrella Man Blues, Holding On, Walkin? Thru The Park, I Love You More Than You'll Ever Know, Mojo Boogie, Someday Baby, Did You Ever Feel Lonely?, Preacher Man Blues, Trouble Ain't Far Behind, Picture On The Wall
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gary Moore - Bad For You Baby (4099964140361) виниловая пластинка

Bad for You Baby — семнадцатый студийный альбом североирландского гитариста и певца Гэри Мура, выпущенный в 2008 году. Издание на виниле Для альбома "Bad For You Baby" Гэри Мур вернулся в студию, чтобы записать сбалансированное сочетание оригинальных композиций и избранных кавер-версий. Альбом, записанный в Лондоне с февраля по июнь 2008 года, сохраняет то же хард-роковое звучание, что и два предыдущих, но на этот раз включает две песни, самые известные версии которых исполнил Мадди Уотерс. "Bad For You Baby" — последний студийный альбом Мура, скончавшегося в 2011 году.

Отзывы о товаре Gary Moore - Bad For You Baby (4099964140361) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964140361]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gary Moore
Альбом (сингл)
Bad For You Baby
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Bad For You Baby, Down The Line, Umbrella Man Blues, Holding On, Walkin? Thru The Park, I Love You More Than You'll Ever Know, Mojo Boogie, Someday Baby, Did You Ever Feel Lonely?, Preacher Man Blues, Trouble Ain't Far Behind, Picture On The Wall
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Bad for You Baby — семнадцатый студийный альбом североирландского гитариста и певца Гэри Мура, выпущенный в 2008 году. Издание на виниле Для альбома "Bad For You Baby" Гэри Мур вернулся в студию, чтобы записать сбалансированное сочетание оригинальных композиций и избранных кавер-версий. Альбом, записанный в Лондоне с февраля по июнь 2008 года, сохраняет то же хард-роковое звучание, что и два предыдущих, но на этот раз включает две песни, самые известные версии которых исполнил Мадди Уотерс. "Bad For You Baby" — последний студийный альбом Мура, скончавшегося в 2011 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gary Moore - Bad For You Baby (4099964140361) виниловая пластинка - стоимость товара 5240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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