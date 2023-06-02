Steve Hackett - Darktown (0196588008016) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2023
Исполнитель
Hackett Steve
Альбом (сингл)
Darktown
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб.
В наличии
Код товара: 626451
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5 580 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2023
Исполнитель
Hackett Steve
Альбом (сингл)
Darktown
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300
Описание товара Steve Hackett - Darktown (0196588008016) виниловая пластинка
Darktown — студийный альбом легендарного гитариста Стива Хакетта, выпущенный в 1999 году. Этот альбом никогда не выпускался на виниле и является первым из серии релизов из его бэк-каталога, которые впервые будут доступны в этом формате.
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2023
Исполнитель
Hackett Steve
Альбом (сингл)
Darktown
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Darktown — студийный альбом легендарного гитариста Стива Хакетта, выпущенный в 1999 году. Этот альбом никогда не выпускался на виниле и является первым из серии релизов из его бэк-каталога, которые впервые будут доступны в этом формате.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Steve Hackett - Darktown (0196588008016) виниловая пластинка - стоимость товара 5580 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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