Top.Mail.Ru
Gary Moore - Close As You Get (4099964140378) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Gary Moore - Close As You Get (4099964140378) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Gary Moore - Close As You Get (4099964140378) виниловая пластинка - фото 1
Gary Moore - Close As You Get (4099964140378) виниловая пластинка - фото 2
Gary Moore - Close As You Get (4099964140378) виниловая пластинка - фото 3
Gary Moore - Close As You Get (4099964140378) виниловая пластинка - фото 4
Gary Moore - Close As You Get (4099964140378) виниловая пластинка - фото 5
Gary Moore - Close As You Get (4099964140378) виниловая пластинка - фото 6
Gary Moore - Close As You Get (4099964140378) виниловая пластинка - фото 7
Gary Moore - Close As You Get (4099964140378) виниловая пластинка - фото 8
Gary Moore - Close As You Get (4099964140378) виниловая пластинка - фото 9
Gary Moore - Close As You Get (4099964140378) виниловая пластинка - фото 10
Gary Moore - Close As You Get (4099964140378) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gary Moore
Альбом (сингл)
Close As You Get
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gary Moore - Close As You Get (4099964140378) виниловая пластинка - фото 1
  • Gary Moore - Close As You Get (4099964140378) виниловая пластинка - фото 2
  • Gary Moore - Close As You Get (4099964140378) виниловая пластинка - фото 3
  • Gary Moore - Close As You Get (4099964140378) виниловая пластинка - фото 4
  • Gary Moore - Close As You Get (4099964140378) виниловая пластинка - фото 5
  • Gary Moore - Close As You Get (4099964140378) виниловая пластинка - фото 6
  • Gary Moore - Close As You Get (4099964140378) виниловая пластинка - фото 7
  • Gary Moore - Close As You Get (4099964140378) виниловая пластинка - фото 8
  • Gary Moore - Close As You Get (4099964140378) виниловая пластинка - фото 9
  • Gary Moore - Close As You Get (4099964140378) виниловая пластинка - фото 10
  • Gary Moore - Close As You Get (4099964140378) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750126
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Gary Moore - Close As You Get (4099964140378) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964140378]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gary Moore
Альбом (сингл)
Close As You Get
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
If The Devil Made Whisky, Trouble At Home, Thirty Days, Hard Times, Have You Heard, Eyesight To The Blind, Evenin', Nowhere Fast, Checkin' Up On My Baby, I Had A Dream, Sundown
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gary Moore - Close As You Get (4099964140378) виниловая пластинка

«Close as You Get» — шестнадцатый сольный альбом североирландского блюзового гитариста и певца Гэри Мура, выпущенный в 2007 году. Издание на виниле На этом альбоме Мур воссоединился со своим бывшим коллегой по группе Thin Lizzy барабанщиком Брайаном Дауни, который играл на всех треках. Альбом представляет собой смесь мощных оригинальных песен и переработок классических блюзовых композиций, с чистым, необработанным звучанием, передающим атмосферу традиционного блюза. В альбом «Close As You Get» вошли такие треки, как «If The Devil Made Whisky», «Trouble At Home» и «Thirty Days». Отличительная игра Мура на гитаре и выразительный вокал дополняются на этом альбоме группой, которая явно получает удовольствие от исполнения прямолинейного блюз-рока. Альбом понравится как ценителям проникновенного блюза, так и поклонникам классического рока.

Отзывы о товаре Gary Moore - Close As You Get (4099964140378) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964140378]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gary Moore
Альбом (сингл)
Close As You Get
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
If The Devil Made Whisky, Trouble At Home, Thirty Days, Hard Times, Have You Heard, Eyesight To The Blind, Evenin', Nowhere Fast, Checkin' Up On My Baby, I Had A Dream, Sundown
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
«Close as You Get» — шестнадцатый сольный альбом североирландского блюзового гитариста и певца Гэри Мура, выпущенный в 2007 году. Издание на виниле На этом альбоме Мур воссоединился со своим бывшим коллегой по группе Thin Lizzy барабанщиком Брайаном Дауни, который играл на всех треках. Альбом представляет собой смесь мощных оригинальных песен и переработок классических блюзовых композиций, с чистым, необработанным звучанием, передающим атмосферу традиционного блюза. В альбом «Close As You Get» вошли такие треки, как «If The Devil Made Whisky», «Trouble At Home» и «Thirty Days». Отличительная игра Мура на гитаре и выразительный вокал дополняются на этом альбоме группой, которая явно получает удовольствие от исполнения прямолинейного блюз-рока. Альбом понравится как ценителям проникновенного блюза, так и поклонникам классического рока.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gary Moore - Close As You Get (4099964140378) виниловая пластинка - стоимость товара 5240 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...