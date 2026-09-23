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Fleetwood Mac - Mr. Wonderful (8718469531738) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fleetwood Mac - Mr. Wonderful (8718469531738) виниловая пластинка

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Fleetwood Mac - Mr. Wonderful (8718469531738) виниловая пластинка - фото 1
Fleetwood Mac - Mr. Wonderful (8718469531738) виниловая пластинка - фото 2
Fleetwood Mac - Mr. Wonderful (8718469531738) виниловая пластинка - фото 3
Fleetwood Mac - Mr. Wonderful (8718469531738) виниловая пластинка - фото 4
Fleetwood Mac - Mr. Wonderful (8718469531738) виниловая пластинка - фото 5
Fleetwood Mac - Mr. Wonderful (8718469531738) виниловая пластинка - фото 6
Fleetwood Mac - Mr. Wonderful (8718469531738) виниловая пластинка - фото 7
Fleetwood Mac - Mr. Wonderful (8718469531738) виниловая пластинка - фото 8
Fleetwood Mac - Mr. Wonderful (8718469531738) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Mr. Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
Wonderful
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fleetwood Mac - Mr. Wonderful (8718469531738) виниловая пластинка - фото 1
  • Fleetwood Mac - Mr. Wonderful (8718469531738) виниловая пластинка - фото 2
  • Fleetwood Mac - Mr. Wonderful (8718469531738) виниловая пластинка - фото 3
  • Fleetwood Mac - Mr. Wonderful (8718469531738) виниловая пластинка - фото 4
  • Fleetwood Mac - Mr. Wonderful (8718469531738) виниловая пластинка - фото 5
  • Fleetwood Mac - Mr. Wonderful (8718469531738) виниловая пластинка - фото 6
  • Fleetwood Mac - Mr. Wonderful (8718469531738) виниловая пластинка - фото 7
  • Fleetwood Mac - Mr. Wonderful (8718469531738) виниловая пластинка - фото 8
  • Fleetwood Mac - Mr. Wonderful (8718469531738) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626407
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Fleetwood Mac - Mr. Wonderful (8718469531738) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8718469531738]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Mr. Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
Wonderful
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Stop Messin' Round, I've Lost My Baby, Rollin' Man, Dust My Broom, Love That Burns, Doctor Brown, Need Your Love Tonight, My Baby, Evenin' Boogie, Lazy Poker Blues, Coming Home, Trying So Hard To Forget
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fleetwood Mac - Mr. Wonderful (8718469531738) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Stop Messin' Round, I've Lost My Baby, Rollin' Man, Dust My Broom, Love That Burns, Doctor Brown, Need Your Love Tonight, My Baby, Evenin' Boogie, Lazy Poker Blues, Coming Home, Trying So Hard To Forget

Отзывы о товаре Fleetwood Mac - Mr. Wonderful (8718469531738) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8718469531738]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Mr. Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
Wonderful
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Stop Messin' Round, I've Lost My Baby, Rollin' Man, Dust My Broom, Love That Burns, Doctor Brown, Need Your Love Tonight, My Baby, Evenin' Boogie, Lazy Poker Blues, Coming Home, Trying So Hard To Forget
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Stop Messin' Round, I've Lost My Baby, Rollin' Man, Dust My Broom, Love That Burns, Doctor Brown, Need Your Love Tonight, My Baby, Evenin' Boogie, Lazy Poker Blues, Coming Home, Trying So Hard To Forget
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fleetwood Mac - Mr. Wonderful (8718469531738) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3800 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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