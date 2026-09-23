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Father John Misty, Fear Fun (0098787097016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Father John Misty, Fear Fun (0098787097016) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Father John Misty, Fear Fun (0098787097016) - фото 1
Виниловая пластинка Father John Misty, Fear Fun (0098787097016) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Father John Misty, Fear Fun (0098787097016) - фото 1
  • Виниловая пластинка Father John Misty, Fear Fun (0098787097016) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626402
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Father John Misty, Fear Fun (0098787097016) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Father John Misty, Fear Fun (0098787097016) виниловая пластинка

Переиздано Дебютный альбом Father John Misty стал в 2012 году первым уважительным успехом для нынешней суперзвезды певицы/автора песен альтернативного фолк-инди-кантри Вскоре после того, как в 2011 году было объявлено, что барабанщик Fleet Foxes Джош Тиллман покидает группу, появилась еще одна интересная новость, после множества релизов под своим гражданским именем, в конце апреля последовал новый альбом Fear Fun, на этот раз под сценическим именем Father John Misty, что проясняет музыкальное развитие Тиллмана. Неплохая идея, ведь Тильманн и без своих коллег умеет создавать небесный нео-фолк с пышными аранжировками и душевным хиппи-флером. Однако он не стал совершенно другим музыкантом. Помимо фолковых композиций в стиле singer-songwriter, пасторально-хоровой вокал все еще напоминает о Робине Пекнольде и Fleet Foxes, например, в Only son of the ladiesman или Funtimes in Babylon. Однако на протяжении многих лет Тиллман развивался дальше и обеспечивал Fear fun большим количеством кантри и блюза, Битлз и Грэмом Парсонсом, а также небольшими хитами. Те, кто любит Fleet Foxes, с удовольствием погрузятся в такие песни, как Nancy From Now On и Only Son Of The Ladies Man. Альбом был записан в феврале 2011 года в Лос-Анджелесе с продюсером, автором песен и другом Джонатаном Уилсоном. Фил Эк (Fleet Foxes, Built To Spill, Modest Mouse) был немедленно впечатлен записями и предложил смикшировать новый материал.

Отзывы о товаре Father John Misty, Fear Fun (0098787097016) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Переиздано Дебютный альбом Father John Misty стал в 2012 году первым уважительным успехом для нынешней суперзвезды певицы/автора песен альтернативного фолк-инди-кантри Вскоре после того, как в 2011 году было объявлено, что барабанщик Fleet Foxes Джош Тиллман покидает группу, появилась еще одна интересная новость, после множества релизов под своим гражданским именем, в конце апреля последовал новый альбом Fear Fun, на этот раз под сценическим именем Father John Misty, что проясняет музыкальное развитие Тиллмана. Неплохая идея, ведь Тильманн и без своих коллег умеет создавать небесный нео-фолк с пышными аранжировками и душевным хиппи-флером. Однако он не стал совершенно другим музыкантом. Помимо фолковых композиций в стиле singer-songwriter, пасторально-хоровой вокал все еще напоминает о Робине Пекнольде и Fleet Foxes, например, в Only son of the ladiesman или Funtimes in Babylon. Однако на протяжении многих лет Тиллман развивался дальше и обеспечивал Fear fun большим количеством кантри и блюза, Битлз и Грэмом Парсонсом, а также небольшими хитами. Те, кто любит Fleet Foxes, с удовольствием погрузятся в такие песни, как Nancy From Now On и Only Son Of The Ladies Man. Альбом был записан в феврале 2011 года в Лос-Анджелесе с продюсером, автором песен и другом Джонатаном Уилсоном. Фил Эк (Fleet Foxes, Built To Spill, Modest Mouse) был немедленно впечатлен записями и предложил смикшировать новый материал.
Самовывоз
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Father John Misty, Fear Fun (0098787097016) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3800 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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