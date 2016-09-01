Miles Davis - Big Fun (8719262000056) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Miles Davis - Big Fun (8719262000056) виниловая пластинка
Лимитированная двойная аудиофильская виниловая пластинка объемом 180 грамм, выпущенная тиражом в конверте с откидной крышкой. Первоначально выпущенный в 1974 году, Big Fun представляет музыку трех разных этапов электрического периода Майлза Дэвиса начала семидесятых. Первая и четвертая стороны (Great Expectations и Lonely Fire) были записаны через три месяца после сессий the Bitches Brew и включают ситар, тамбуру, табла и другие индийские инструменты. Они также отмечают, что впервые с начала электрического периода Майлза Дэвиса он сыграл на своей трубе с гармошкой, которая была одной из его отличительных черт, благодаря чему она звучала очень похоже на ситар. Это способствовало созданию очень чистого и стройного звучания, подчеркивающего как высокие, так и низкие регистры, в отличие от более насыщенного звучания Bitches Brew, в котором больше внимания уделялось среднему и низкому регистрам. Ife был записан после 1972 года на сессиях The Corner, и структура похожа на треки с этой пластинки. В нем есть грув барабанов и электробаса, а также множество музыкантов, импровизирующих индивидуально и в комбинациях над вариациями гипнотической басовой линии. Записанный в марте 1970 года, Go Ahead John является продолжением сессий Дэвиса с Джеком Джонсоном. Запись основана на риффах и груве, с относительно редким составом: Стив Гроссман на сопрано-саксофоне, Дэйв Холланд на басу, Джек Деджонетт на барабанах и Джон Маклафлин на гитаре с педалью wah-wah.
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Теги товара: Fusion
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion
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