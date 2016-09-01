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Miles Davis - Big Fun (8719262000056) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Miles Davis - Big Fun (8719262000056) виниловая пластинка

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Miles Davis - Big Fun (8719262000056) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Big Fun (8719262000056) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
01.09.2016
Исполнитель
Davis Miles
Альбом (сингл)
Big Fun
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Big Fun (8719262000056) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Big Fun (8719262000056) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626361
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Загружаем...
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Miles Davis - Big Fun (8719262000056) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
01.09.2016
Исполнитель
Davis Miles
Альбом (сингл)
Big Fun
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Big Fun (8719262000056) виниловая пластинка

Лимитированная двойная аудиофильская виниловая пластинка объемом 180 грамм, выпущенная тиражом в конверте с откидной крышкой. Первоначально выпущенный в 1974 году, Big Fun представляет музыку трех разных этапов электрического периода Майлза Дэвиса начала семидесятых. Первая и четвертая стороны (Great Expectations и Lonely Fire) были записаны через три месяца после сессий the Bitches Brew и включают ситар, тамбуру, табла и другие индийские инструменты. Они также отмечают, что впервые с начала электрического периода Майлза Дэвиса он сыграл на своей трубе с гармошкой, которая была одной из его отличительных черт, благодаря чему она звучала очень похоже на ситар. Это способствовало созданию очень чистого и стройного звучания, подчеркивающего как высокие, так и низкие регистры, в отличие от более насыщенного звучания Bitches Brew, в котором больше внимания уделялось среднему и низкому регистрам. Ife был записан после 1972 года на сессиях The Corner, и структура похожа на треки с этой пластинки. В нем есть грув барабанов и электробаса, а также множество музыкантов, импровизирующих индивидуально и в комбинациях над вариациями гипнотической басовой линии. Записанный в марте 1970 года, Go Ahead John является продолжением сессий Дэвиса с Джеком Джонсоном. Запись основана на риффах и груве, с относительно редким составом: Стив Гроссман на сопрано-саксофоне, Дэйв Холланд на басу, Джек Деджонетт на барабанах и Джон Маклафлин на гитаре с педалью wah-wah.



Теги товара: Fusion

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
01.09.2016
Исполнитель
Davis Miles
Альбом (сингл)
Big Fun
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Лимитированная двойная аудиофильская виниловая пластинка объемом 180 грамм, выпущенная тиражом в конверте с откидной крышкой. Первоначально выпущенный в 1974 году, Big Fun представляет музыку трех разных этапов электрического периода Майлза Дэвиса начала семидесятых. Первая и четвертая стороны (Great Expectations и Lonely Fire) были записаны через три месяца после сессий the Bitches Brew и включают ситар, тамбуру, табла и другие индийские инструменты. Они также отмечают, что впервые с начала электрического периода Майлза Дэвиса он сыграл на своей трубе с гармошкой, которая была одной из его отличительных черт, благодаря чему она звучала очень похоже на ситар. Это способствовало созданию очень чистого и стройного звучания, подчеркивающего как высокие, так и низкие регистры, в отличие от более насыщенного звучания Bitches Brew, в котором больше внимания уделялось среднему и низкому регистрам. Ife был записан после 1972 года на сессиях The Corner, и структура похожа на треки с этой пластинки. В нем есть грув барабанов и электробаса, а также множество музыкантов, импровизирующих индивидуально и в комбинациях над вариациями гипнотической басовой линии. Записанный в марте 1970 года, Go Ahead John является продолжением сессий Дэвиса с Джеком Джонсоном. Запись основана на риффах и груве, с относительно редким составом: Стив Гроссман на сопрано-саксофоне, Дэйв Холланд на басу, Джек Деджонетт на барабанах и Джон Маклафлин на гитаре с педалью wah-wah.


Теги товара: Fusion
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Отзывы


Miles Davis - Big Fun (8719262000056) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4270 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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