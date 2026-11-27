Ray Charles - Soul Genius (3596973672766) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Charles, Ray, Soul Genius (3596973672766) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Soul Genius
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб.
В наличии
Код товара: 626321
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[3596973672766]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Charles, Ray, Soul Genius (3596973672766) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Soul Genius
Жанр
Soul
Трек-лист
Georgia On My Mind, What'd I Say (parts 1 & 2), Mess Around, Don't Let The Sun Catch You Cryin', (Night Time Is) The Right Time, I'm Movin' On, Unchain My Heart, I Got A Woman, I Can't Stop Loving You, Sticks And Stones, Hit The Road Jack, You Are My Sunshine, Let The Good Times Roll, I Believe To My Soul
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ray Charles - Soul Genius (3596973672766) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Georgia On My Mind, What'd I Say (parts 1 & 2), Mess Around, Don't Let The Sun Catch You Cryin', (Night Time Is) The Right Time, I'm Movin' On, Unchain My Heart, I Got A Woman, I Can't Stop Loving You, Sticks And Stones, Hit The Road Jack, You Are My Sunshine, Let The Good Times Roll, I Believe To My Soul
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[3596973672766]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Charles, Ray, Soul Genius (3596973672766) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Soul Genius
Жанр
Soul
Трек-лист
Georgia On My Mind, What'd I Say (parts 1 & 2), Mess Around, Don't Let The Sun Catch You Cryin', (Night Time Is) The Right Time, I'm Movin' On, Unchain My Heart, I Got A Woman, I Can't Stop Loving You, Sticks And Stones, Hit The Road Jack, You Are My Sunshine, Let The Good Times Roll, I Believe To My Soul
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Georgia On My Mind, What'd I Say (parts 1 & 2), Mess Around, Don't Let The Sun Catch You Cryin', (Night Time Is) The Right Time, I'm Movin' On, Unchain My Heart, I Got A Woman, I Can't Stop Loving You, Sticks And Stones, Hit The Road Jack, You Are My Sunshine, Let The Good Times Roll, I Believe To My Soul
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Ray Charles - Soul Genius (3596973672766) виниловая пластинка - по цене 1850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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