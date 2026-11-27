Marilyn Monroe - I Wanna Be Loved By You (3596973402363) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Marilyn Monroe
Альбом (сингл)
I Wanna Be Loved By You
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб.
В наличии
Код товара: 629684
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[3596973402363]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Marilyn Monroe
Альбом (сингл)
I Wanna Be Loved By You
Жанр
Шансон
Трек-лист
I Wanna Be Loved By You, My Heart Belongs To Daddy, There's No Business Like Show Business (Live), Diamonds Are A Girl's Best Friend, Some Like It Hot, That Old Black Magic, Incurably Romantic, River Of No Return, Two Little Girls From Little Rock, Bye Bye Baby, Specialization, Heat Wave
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Marilyn Monroe - I Wanna Be Loved By You (3596973402363) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Wanna Be Loved By You, My Heart Belongs To Daddy, There's No Business Like Show Business (Live), Diamonds Are A Girl's Best Friend, Some Like It Hot, That Old Black Magic, Incurably Romantic, River Of No Return, Two Little Girls From Little Rock, Bye Bye Baby, Specialization, Heat Wave
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[3596973402363]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Marilyn Monroe
Альбом (сингл)
I Wanna Be Loved By You
Жанр
Шансон
Трек-лист
I Wanna Be Loved By You, My Heart Belongs To Daddy, There's No Business Like Show Business (Live), Diamonds Are A Girl's Best Friend, Some Like It Hot, That Old Black Magic, Incurably Romantic, River Of No Return, Two Little Girls From Little Rock, Bye Bye Baby, Specialization, Heat Wave
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Wanna Be Loved By You, My Heart Belongs To Daddy, There's No Business Like Show Business (Live), Diamonds Are A Girl's Best Friend, Some Like It Hot, That Old Black Magic, Incurably Romantic, River Of No Return, Two Little Girls From Little Rock, Bye Bye Baby, Specialization, Heat Wave
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
Marilyn Monroe - I Wanna Be Loved By You (3596973402363) виниловая пластинка - купить по цене 1850 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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