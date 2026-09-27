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Ornette Coleman - Shape Of Jazz To Come (9003829977127) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ornette Coleman - Shape Of Jazz To Come (9003829977127) виниловая пластинка

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Ornette Coleman - Shape Of Jazz To Come (9003829977127) виниловая пластинка - фото 1
Ornette Coleman - Shape Of Jazz To Come (9003829977127) виниловая пластинка - фото 2
Ornette Coleman - Shape Of Jazz To Come (9003829977127) виниловая пластинка - фото 3
Ornette Coleman - Shape Of Jazz To Come (9003829977127) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ornette Coleman
Альбом (сингл)
Shape Of Jazz To Come
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ornette Coleman - Shape Of Jazz To Come (9003829977127) виниловая пластинка - фото 1
  • Ornette Coleman - Shape Of Jazz To Come (9003829977127) виниловая пластинка - фото 2
  • Ornette Coleman - Shape Of Jazz To Come (9003829977127) виниловая пластинка - фото 3
  • Ornette Coleman - Shape Of Jazz To Come (9003829977127) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 601275
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[9003829977127]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ornette Coleman
Альбом (сингл)
Shape Of Jazz To Come
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lonely Woman, Eventually, Peace, Focus On Sanity, Congeniality, Chronology
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ornette Coleman - Shape Of Jazz To Come (9003829977127) виниловая пластинка

Один из самых известных альбомов Орнетта Коулмана, его первый диск, записанный для студии Atlantic Records. Альбом был выпущен в 1959 году.

Отзывы о товаре Ornette Coleman - Shape Of Jazz To Come (9003829977127) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[9003829977127]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ornette Coleman
Альбом (сингл)
Shape Of Jazz To Come
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lonely Woman, Eventually, Peace, Focus On Sanity, Congeniality, Chronology
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Описание
Один из самых известных альбомов Орнетта Коулмана, его первый диск, записанный для студии Atlantic Records. Альбом был выпущен в 1959 году.
Самовывоз
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Отзывы


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