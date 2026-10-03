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Сборник песен итальянского певца Andrea Bocelli, вышедший в 1997 году. Это самый продаваемый итальянский альбом всех времен, а также один из самых продаваемых альбомов певца. Альбом получил четырехкратный платиновый статус по количеству проданных копий в США.

Сборник песен итальянского певца Andrea Bocelli, вышедший в 1997 году. Это самый продаваемый итальянский альбом всех времен, а также один из самых продаваемых альбомов певца. Альбом получил четырехкратный платиновый статус по количеству проданных копий в США.

Andrea Bocelli - Romanza (0602547189288) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.