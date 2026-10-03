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To celebrate the 21st anniversary of their debut release, Blur s sixth album 13 has now been expanded across two discs, cut on heavyweight 180 gram, audiophile vinyl and housed in a replica of the original sleeve artwork. 13 — шестой альбом британской альтернативной рок-группы Blur, выпущенный в 1999 году. Альбом занял первое место в чарте Великобритании и 80-е место в США в Billboard 200. Композиции «Tender», «Coffee & TV» и «No Distance Left to Run» были выпущены в качестве синглов. Для обложки был взят фрагмент картины гитариста группы Грэма Коксона под названием «Apprentice». Грампластинки упакованы в картонные конверты и вложены в картонный DigiPack.

To celebrate the 21st anniversary of their debut release, Blur s sixth album 13 has now been expanded across two discs, cut on heavyweight 180 gram, audiophile vinyl and housed in a replica of the original sleeve artwork. 13 — шестой альбом британской альтернативной рок-группы Blur, выпущенный в 1999 году. Альбом занял первое место в чарте Великобритании и 80-е место в США в Billboard 200. Композиции «Tender», «Coffee & TV» и «No Distance Left to Run» были выпущены в качестве синглов. Для обложки был взят фрагмент картины гитариста группы Грэма Коксона под названием «Apprentice». Грампластинки упакованы в картонные конверты и вложены в картонный DigiPack.

Blur - 13 (5099962483315) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.