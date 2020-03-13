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Brian Blade - Fellowship (0602508454806) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Brian Blade - Fellowship (0602508454806) виниловая пластинка

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Brian Blade - Fellowship (0602508454806) виниловая пластинка - фото 1
Brian Blade - Fellowship (0602508454806) виниловая пластинка - фото 2
Brian Blade - Fellowship (0602508454806) виниловая пластинка - фото 3
Brian Blade - Fellowship (0602508454806) виниловая пластинка - фото 4
Brian Blade - Fellowship (0602508454806) виниловая пластинка - фото 5
Brian Blade - Fellowship (0602508454806) виниловая пластинка - фото 6
Brian Blade - Fellowship (0602508454806) виниловая пластинка - фото 7
Brian Blade - Fellowship (0602508454806) виниловая пластинка - фото 8
Brian Blade - Fellowship (0602508454806) виниловая пластинка - фото 9
Brian Blade - Fellowship (0602508454806) виниловая пластинка - фото 10
Brian Blade - Fellowship (0602508454806) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.03.2020
Исполнитель
Blade Brian
Альбом (сингл)
Fellowship
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Brian Blade - Fellowship (0602508454806) виниловая пластинка - фото 1
  • Brian Blade - Fellowship (0602508454806) виниловая пластинка - фото 2
  • Brian Blade - Fellowship (0602508454806) виниловая пластинка - фото 3
  • Brian Blade - Fellowship (0602508454806) виниловая пластинка - фото 4
  • Brian Blade - Fellowship (0602508454806) виниловая пластинка - фото 5
  • Brian Blade - Fellowship (0602508454806) виниловая пластинка - фото 6
  • Brian Blade - Fellowship (0602508454806) виниловая пластинка - фото 7
  • Brian Blade - Fellowship (0602508454806) виниловая пластинка - фото 8
  • Brian Blade - Fellowship (0602508454806) виниловая пластинка - фото 9
  • Brian Blade - Fellowship (0602508454806) виниловая пластинка - фото 10
  • Brian Blade - Fellowship (0602508454806) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626273
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Brian Blade - Fellowship (0602508454806) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602508454806]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.03.2020
Исполнитель
Blade Brian
Альбом (сингл)
Fellowship
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Brian Blade - Fellowship (0602508454806) виниловая пластинка

Brian Blade Fellowship - переиздание дебютного студийного альбома американского джазового барабанщика Брайана Блейда, первоначально выпущенного в 1998 году. Релиз представлен на черном виниле. Брайана Блейд - джазовый барабанщик, композитор, автор-исполнитель. Свою карьеру начинал как сессионный музыкант, но наибольшую известность получил после создания собственной группы The Fellowship Band. Кроме этого, записывался со многими другими музыкантами - Вольфганг Мутспил, Марк Джонсон, Билл Фризелл, Рон Майлз и другими.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Brian Blade - Fellowship (0602508454806) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602508454806]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.03.2020
Исполнитель
Blade Brian
Альбом (сингл)
Fellowship
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Brian Blade Fellowship - переиздание дебютного студийного альбома американского джазового барабанщика Брайана Блейда, первоначально выпущенного в 1998 году. Релиз представлен на черном виниле. Брайана Блейд - джазовый барабанщик, композитор, автор-исполнитель. Свою карьеру начинал как сессионный музыкант, но наибольшую известность получил после создания собственной группы The Fellowship Band. Кроме этого, записывался со многими другими музыкантами - Вольфганг Мутспил, Марк Джонсон, Билл Фризелл, Рон Майлз и другими.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Brian Blade - Fellowship (0602508454806) виниловая пластинка - по цене 5330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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