Black Sabbath - Master Of Reality (5414939920806) виниловая пластинка
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Описание товара Black Sabbath - Master Of Reality (5414939920806) виниловая пластинка
Виниловое переиздание третьего студийного альбома группы Black Sabbath. Альбом был выпушен в 1971 году и достиг 5-го места в английских чартах. В списке 500 лучших альбомов всех времён журнала Rolling Stone он занимает 298 место. Black Sabbath - британская группа, считается прародителем музыкального стиля хэви-метал и оказавшая заметное влияние на развитие рок-музыки. Коллектив группы образовался в Великобритании в 1969 году. В оригинальный состав группы входили: вокалист - Джон "Оззи" Осборн, гитарист - Тонни Айомми, басист - Терри "Гизер" Батлер и барабанщик - Билл Уорд (Bill Ward). Альбомы группы становились платиновыми в США и неоднократно входили в первую десятку в английских чартах.
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Теги товара: Black Sabbath
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Теги товара: Black Sabbath
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