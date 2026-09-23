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Black Sabbath - Master Of Reality (5414939920806) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Black Sabbath - Master Of Reality (5414939920806) виниловая пластинка

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Black Sabbath - Master Of Reality (5414939920806) виниловая пластинка - фото 1
Black Sabbath - Master Of Reality (5414939920806) виниловая пластинка - фото 2
Black Sabbath - Master Of Reality (5414939920806) виниловая пластинка - фото 3
Black Sabbath - Master Of Reality (5414939920806) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Master Of Reality
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Sabbath - Master Of Reality (5414939920806) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Sabbath - Master Of Reality (5414939920806) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Sabbath - Master Of Reality (5414939920806) виниловая пластинка - фото 3
  • Black Sabbath - Master Of Reality (5414939920806) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626270
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5414939920806]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Master Of Reality
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Sweet Leaf, After Forever, Embryo, Children Of The Grave, Orchid, Lord Of This World, Solitude, Into The Void
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Black Sabbath - Master Of Reality (5414939920806) виниловая пластинка

Виниловое переиздание третьего студийного альбома группы Black Sabbath. Альбом был выпушен в 1971 году и достиг 5-го места в английских чартах. В списке 500 лучших альбомов всех времён журнала Rolling Stone он занимает 298 место. Black Sabbath - британская группа, считается прародителем музыкального стиля хэви-метал и оказавшая заметное влияние на развитие рок-музыки. Коллектив группы образовался в Великобритании в 1969 году. В оригинальный состав группы входили: вокалист - Джон "Оззи" Осборн, гитарист - Тонни Айомми, басист - Терри "Гизер" Батлер и барабанщик - Билл Уорд (Bill Ward). Альбомы группы становились платиновыми в США и неоднократно входили в первую десятку в английских чартах.



Теги товара: Black Sabbath

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5414939920806]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Master Of Reality
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Sweet Leaf, After Forever, Embryo, Children Of The Grave, Orchid, Lord Of This World, Solitude, Into The Void
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Виниловое переиздание третьего студийного альбома группы Black Sabbath. Альбом был выпушен в 1971 году и достиг 5-го места в английских чартах. В списке 500 лучших альбомов всех времён журнала Rolling Stone он занимает 298 место. Black Sabbath - британская группа, считается прародителем музыкального стиля хэви-метал и оказавшая заметное влияние на развитие рок-музыки. Коллектив группы образовался в Великобритании в 1969 году. В оригинальный состав группы входили: вокалист - Джон "Оззи" Осборн, гитарист - Тонни Айомми, басист - Терри "Гизер" Батлер и барабанщик - Билл Уорд (Bill Ward). Альбомы группы становились платиновыми в США и неоднократно входили в первую десятку в английских чартах.


Теги товара: Black Sabbath
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