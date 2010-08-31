Описание товара Beck, Jeff, Wired (8713748980351) виниловая пластинка

Wired - третий сольный студийный альбом британского гитариста Джеффа Бека, выпущенный на лейбле Epic Records в 1976 году. Это инструментальный альбом, он достиг максимума на 16 месте в Billboard 200 и был сертифицирован RIAA как платиновый.м Джеффри Арнольд Бек (родился 24 июня 1944 года) - английский рок-гитарист. Он достиг известности в составе группы Yardbirds, а затем выступал в составе команд Jeff Beck Group и Beck, Bogert &amp;amp;amp;amp; Appice. В 1975 году музыкант перешел на преимущественно инструментальный стиль с упором на новаторское звучание, и его релизы охватывают самые разные жанры: блюз-рок, хард-рок, джаз-фьюжн и смесь гитарного рока с электроникой. Бек вошел в первую пятерку списка 100 величайших гитаристов по версии Rolling Stone и других журналов. Его часто называют гитаристом гитаристов. Rolling Stone объявил его одним из самых влиятельных ведущих гитаристов в роке. Хотя он записал два хитовых альбома (в 1975 и 1976 годах) в качестве сольного исполнителя, Бек не добился устойчивого коммерческого успеха, как многие его современники и коллеги по группе Yardbirds. За свою карьеру музыкант записывался со многими артистами. Бек заслужил широкую оценку критиков и шесть раз получал премию Грэмми за лучшее рок-инструментальное исполнение и один раз - за лучшее поп-инструментальное исполнение. В 2014 году он получил премию Британской академии Ivor Novello Award за выдающийся вклад в британскую музыку. Бек был дважды введен в Зал славы рок-н-ролла: как участник группы Yardbirds (1992) и как сольный исполнитель (2009).