Beck, Jeff, Wired (8713748980351) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Beck, Jeff, Wired (8713748980351) виниловая пластинка
Wired - третий сольный студийный альбом британского гитариста Джеффа Бека, выпущенный на лейбле Epic Records в 1976 году. Это инструментальный альбом, он достиг максимума на 16 месте в Billboard 200 и был сертифицирован RIAA как платиновый.м Джеффри Арнольд Бек (родился 24 июня 1944 года) - английский рок-гитарист. Он достиг известности в составе группы Yardbirds, а затем выступал в составе команд Jeff Beck Group и Beck, Bogert &amp;amp;amp;amp; Appice. В 1975 году музыкант перешел на преимущественно инструментальный стиль с упором на новаторское звучание, и его релизы охватывают самые разные жанры: блюз-рок, хард-рок, джаз-фьюжн и смесь гитарного рока с электроникой. Бек вошел в первую пятерку списка 100 величайших гитаристов по версии Rolling Stone и других журналов. Его часто называют гитаристом гитаристов. Rolling Stone объявил его одним из самых влиятельных ведущих гитаристов в роке. Хотя он записал два хитовых альбома (в 1975 и 1976 годах) в качестве сольного исполнителя, Бек не добился устойчивого коммерческого успеха, как многие его современники и коллеги по группе Yardbirds. За свою карьеру музыкант записывался со многими артистами. Бек заслужил широкую оценку критиков и шесть раз получал премию Грэмми за лучшее рок-инструментальное исполнение и один раз - за лучшее поп-инструментальное исполнение. В 2014 году он получил премию Британской академии Ivor Novello Award за выдающийся вклад в британскую музыку. Бек был дважды введен в Зал славы рок-н-ролла: как участник группы Yardbirds (1992) и как сольный исполнитель (2009).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 620 руб.905 руб. в СплитThe Monkees - Greatest Hits (coloured) (0081227827069) виниловая...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитLeonard Cohen - Recent Songs (0889854352813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитSimon, Paul, Graceland (0889854224011) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитJoe Dassin - La Fleur Aux Dents (0190758041810) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитJoe Dassin - Les Deux Mondes De Joe Dassin (0190758041612) винил...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитPaul Simon - In The Blue Light (0190758414515) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитThe Carpenters - Passage (0602557404982) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитDef Leppard - On Through The Night (0602508007224) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитRamones - Subterranean Jungle (Lp, 40Th Ann.Ed.,Violet) (0603497...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитThe Kinks - Kinks (4050538813081) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитSepultura - Dante XXI (Half Speed) (4050538670882) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитBlack Keys - Dropout Boogie (0075597913576) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Beck, Jeff, Wired (8713748980351) виниловая пластинка