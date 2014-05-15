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Chet Baker - Chet Is Back! (8718469535408) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Chet Baker - Chet Is Back! (8718469535408) виниловая пластинка

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Chet Baker - Chet Is Back! (8718469535408) виниловая пластинка - фото 1
Chet Baker - Chet Is Back! (8718469535408) виниловая пластинка - фото 2
Chet Baker - Chet Is Back! (8718469535408) виниловая пластинка - фото 3
Chet Baker - Chet Is Back! (8718469535408) виниловая пластинка - фото 4
Chet Baker - Chet Is Back! (8718469535408) виниловая пластинка - фото 5
Chet Baker - Chet Is Back! (8718469535408) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.05.2014
Исполнитель
Baker Chet
Альбом (сингл)
Chet Is Back!
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Chet Baker - Chet Is Back! (8718469535408) виниловая пластинка - фото 1
  • Chet Baker - Chet Is Back! (8718469535408) виниловая пластинка - фото 2
  • Chet Baker - Chet Is Back! (8718469535408) виниловая пластинка - фото 3
  • Chet Baker - Chet Is Back! (8718469535408) виниловая пластинка - фото 4
  • Chet Baker - Chet Is Back! (8718469535408) виниловая пластинка - фото 5
  • Chet Baker - Chet Is Back! (8718469535408) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626241
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469535408]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.05.2014
Исполнитель
Baker Chet
Альбом (сингл)
Chet Is Back!
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chet Baker - Chet Is Back! (8718469535408) виниловая пластинка

Студийный альбом 1962 года джазового музыканта Чета Бейкера.

Отзывы о товаре Chet Baker - Chet Is Back! (8718469535408) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469535408]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.05.2014
Исполнитель
Baker Chet
Альбом (сингл)
Chet Is Back!
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Студийный альбом 1962 года джазового музыканта Чета Бейкера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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