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Ash Ra Tempel - Join Inn (4260017596149) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ash Ra Tempel - Join Inn (4260017596149) виниловая пластинка

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Ash Ra Tempel - Join Inn (4260017596149) виниловая пластинка - фото 1
Ash Ra Tempel - Join Inn (4260017596149) виниловая пластинка - фото 2
Ash Ra Tempel - Join Inn (4260017596149) виниловая пластинка - фото 3
Ash Ra Tempel - Join Inn (4260017596149) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Ash Ra Tempel - Join Inn (4260017596149) виниловая пластинка - фото 1
  • Ash Ra Tempel - Join Inn (4260017596149) виниловая пластинка - фото 2
  • Ash Ra Tempel - Join Inn (4260017596149) виниловая пластинка - фото 3
  • Ash Ra Tempel - Join Inn (4260017596149) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626228
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Загружаем...
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Загружаем...
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Ash Ra Tempel - Join Inn (4260017596149) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ash Ra Tempel - Join Inn (4260017596149) виниловая пластинка

MG. ART объявляет о переиздании альбома Join Inn в качестве третьей части авторизованного переиздания к 50-летию А. Р. Т.. Join Inn - четвертый альбом группы Ash Ra Tempel. Он был записан в студии Dierks и первоначально выпущен на LP компанией Ohr Musik-Produktion. Каждая сторона LP состоит из одного длинного трека. в 1972 году Ash Ra Tempel воссоединился с Клаусом Шульце во время записи альбома Walter Wegm?llers Tarot. После одной из сессий записи участники Ash Ra Tempel Энке, Гетшинг и Рози вместе с Клаусом решили сыграть это снова на ночной сессии. Эта запись привела к появлению альбома Join Inn и двум легендарным заключительным концертам в Париже и Кельне в феврале 1973 года. Мануэль Гётшинг вспоминает, что Хартмут Энке на басу и Клаус Шульце на барабанах были для него командой мечты, а игра на гитаре, особенно слышная здесь на Freak n Roll, была гениальна и незаменима по сей день. Это была последняя запись, где Клаус Шульце (к сожалению, скончавшийся в 2022 году) играл на барабанах, а Хартмут (Ястреб) Энке вскоре после этого также навсегда прекратил играть на басу и заниматься музыкой. Join Inn ознаменовал конец сотрудничества с Клаусом Шульце. Однако вместе с Ash Ra Tempel, их одноименным первым альбомом, он считается высшей точкой движения краутрок. Переиздание под руководством Мануэля Гётшинга. Рецензия Джулиана Коупа из его книги Krautrocksampler (1995): FreaknRoll затихает, как будто он никогда и не начинался - он просто всегда был там, сухой рок-рифф без вах-гитары, не похожий ни на один другой LP Ash Ra Tempel, и не очень похожий на любую другую музыку. Да, здесь есть блюзовые риффы, но ни один из них не имеет блюзового контекста. Гитара Мануэля Гётшинга настолько властна, что иногда он срывается в простой мажорный аккордовый грув, а ястреб вгоняет круглый деревянный бас в странную переливающуюся, звенящую мелодию. И... именно возвращение Клауса Шульце на барабаны доводит Freaknroll до кульминации. Никто, кроме Клауса, не способен выйти за пределы рок-н-ролла в таком ритмически совершенном, негроулинговом виде, и при этом посылать искры света в космос. Freaknroll настолько лишен эгоизма, что даже на малой громкости подходит в качестве медитативной музыки. Темы поднимаются из высокотемпового импульса, затем по мускулам песни переносятся в основную секцию, где рифф становится реальным и экспрессивным достаточно долго, прежде чем снова погрузиться в музыкальную ткань песни. Как обычно у Ash Ra Tempel, другая сторона представляет собой огромную, драйвовую вещь под названием Jenseits, прекрасную медитацию Клауса Шульце с призрачными синтезаторными аккордами, в которой Рози Мюллер рассказывает историю о встрече Космических Курьеров с Тимоти Лири....

Отзывы о товаре Ash Ra Tempel - Join Inn (4260017596149) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
MG. ART объявляет о переиздании альбома Join Inn в качестве третьей части авторизованного переиздания к 50-летию А. Р. Т.. Join Inn - четвертый альбом группы Ash Ra Tempel. Он был записан в студии Dierks и первоначально выпущен на LP компанией Ohr Musik-Produktion. Каждая сторона LP состоит из одного длинного трека. в 1972 году Ash Ra Tempel воссоединился с Клаусом Шульце во время записи альбома Walter Wegm?llers Tarot. После одной из сессий записи участники Ash Ra Tempel Энке, Гетшинг и Рози вместе с Клаусом решили сыграть это снова на ночной сессии. Эта запись привела к появлению альбома Join Inn и двум легендарным заключительным концертам в Париже и Кельне в феврале 1973 года. Мануэль Гётшинг вспоминает, что Хартмут Энке на басу и Клаус Шульце на барабанах были для него командой мечты, а игра на гитаре, особенно слышная здесь на Freak n Roll, была гениальна и незаменима по сей день. Это была последняя запись, где Клаус Шульце (к сожалению, скончавшийся в 2022 году) играл на барабанах, а Хартмут (Ястреб) Энке вскоре после этого также навсегда прекратил играть на басу и заниматься музыкой. Join Inn ознаменовал конец сотрудничества с Клаусом Шульце. Однако вместе с Ash Ra Tempel, их одноименным первым альбомом, он считается высшей точкой движения краутрок. Переиздание под руководством Мануэля Гётшинга. Рецензия Джулиана Коупа из его книги Krautrocksampler (1995): FreaknRoll затихает, как будто он никогда и не начинался - он просто всегда был там, сухой рок-рифф без вах-гитары, не похожий ни на один другой LP Ash Ra Tempel, и не очень похожий на любую другую музыку. Да, здесь есть блюзовые риффы, но ни один из них не имеет блюзового контекста. Гитара Мануэля Гётшинга настолько властна, что иногда он срывается в простой мажорный аккордовый грув, а ястреб вгоняет круглый деревянный бас в странную переливающуюся, звенящую мелодию. И... именно возвращение Клауса Шульце на барабаны доводит Freaknroll до кульминации. Никто, кроме Клауса, не способен выйти за пределы рок-н-ролла в таком ритмически совершенном, негроулинговом виде, и при этом посылать искры света в космос. Freaknroll настолько лишен эгоизма, что даже на малой громкости подходит в качестве медитативной музыки. Темы поднимаются из высокотемпового импульса, затем по мускулам песни переносятся в основную секцию, где рифф становится реальным и экспрессивным достаточно долго, прежде чем снова погрузиться в музыкальную ткань песни. Как обычно у Ash Ra Tempel, другая сторона представляет собой огромную, драйвовую вещь под названием Jenseits, прекрасную медитацию Клауса Шульце с призрачными синтезаторными аккордами, в которой Рози Мюллер рассказывает историю о встрече Космических Курьеров с Тимоти Лири....
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Ash Ra Tempel - Join Inn (4260017596149) виниловая пластинка - купить по цене 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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