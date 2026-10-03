Блок питания ExeGate 550W XP550 black (EX282070RUS-S)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блок питания ExeGate 550W XP550 black (EX282070RUS-S)
Блок питания DEEPCOOL PF350 [R-PF350D-HA0B-EU] с общей выходной мощностью по всем линиям 350 Вт сможет обеспечить стабильное питание компонентам системного блока, рассчитанного на работу с мультимедийными файлами или офисными документами. Он оборудован кабелями с основным разъемом питания 20 + 4 pin, интерфейсом для питания процессора 4+4 pin CPU, 6 разъемами SATA для накопителей, разъемами 6+2 pin x2 PCI-E для видеокарт. БП начального уровня DEEPCOOL PF350 [R-PF350D-HA0B-EU] относится к форм-фактору ATX и отличается подтвержденной сертификатом 80 PLUS Standart энергоэффективностью. Для стабильного отвода тепла в процессе работы он получает вентилятор 120x120 мм. Скорость вращения вентилятора регулируется через ШИМ в зависимости от текущей нагрузки блока питания. Сетевой кабель поставляется вместе с БП.
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Теги товара: Немодульный
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Теги товара: Немодульный
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