Блок питания ExeGate 500W ATX-500NPX (EX224734RUS-S) Black
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Характеристики
Описание товара Блок питания ExeGate 500W ATX-500NPX (EX224734RUS-S) Black
Блок питания не менее важен для компьютеров, чем процессор. Чтобы не было сбоев в процессе работы, скачков в напряжении, и не выходили из строя отдельные комплектующие, важно сделать правильный выбор. Блок питания Exegate ATX-500NPX пользуется большой популярностью. Он надежен, а его мощности хватает для всех необходимых операций. Блок подходит для любых материнских плат: как для новых, так и для старых. Вентилятор характеризуется низким уровнем шума. Среднее время наработки на отказ составляет около 50000 часов. Особенностью представленного устройства является защита от коротких замыканий, повышения напряжения, перегрузки и перегрева. Обеспечьте своему компьютеру надежную работу и долгий срок службы вместе с БП ExeGate.
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