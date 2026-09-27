Блок питания Exegate ATX-450NPXE 450W Black (EX221637RUS-S)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блоки питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 603568
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
21х15х10
Вес, г.
100
Описание товара Блок питания Exegate ATX-450NPXE 450W Black (EX221637RUS-S)
Блок питания ExeGate NPXE предназначен для электропитания систем начального уровня. Благодаря длине силового кабеля устройство подходит для использования в корпусах с нижним расположением БП. Модель собрана из компонентов высокого качества и отличаются стабильной и надежной работой.
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Блок питания ExeGate NPXE предназначен для электропитания систем начального уровня. Благодаря длине силового кабеля устройство подходит для использования в корпусах с нижним расположением БП. Модель собрана из компонентов высокого качества и отличаются стабильной и надежной работой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Блок питания Exegate ATX-450NPXE 450W Black (EX221637RUS-S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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