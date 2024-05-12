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Блок питания ExeGate 550W XP550 black (EX282070RUS-PC) купить с доставкой в Москве
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Блок питания ExeGate 550W XP550 black (EX282070RUS-PC)

11 Отзывы
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Блок питания ExeGate 550W XP550 black (EX282070RUS-PC) - фото 1
Блок питания ExeGate 550W XP550 black (EX282070RUS-PC) - фото 2
Блок питания ExeGate 550W XP550 black (EX282070RUS-PC) - фото 3
Блок питания ExeGate 550W XP550 black (EX282070RUS-PC) - фото 4
Блок питания ExeGate 550W XP550 black (EX282070RUS-PC) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
  • Блок питания ExeGate 550W XP550 black (EX282070RUS-PC) - фото 1
  • Блок питания ExeGate 550W XP550 black (EX282070RUS-PC) - фото 2
  • Блок питания ExeGate 550W XP550 black (EX282070RUS-PC) - фото 3
  • Блок питания ExeGate 550W XP550 black (EX282070RUS-PC) - фото 4
  • Блок питания ExeGate 550W XP550 black (EX282070RUS-PC) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625166
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х12
Вес, кг.
1.05

Описание товара Блок питания ExeGate 550W XP550 black (EX282070RUS-PC)

Блок питания ExeGate — это надежное решение для вашего ПК, обеспечивающее стабильное питание и защиту системы. Он обладает мощностью 550 Вт, что позволяет легко справляться с задачами среднего уровня. С активной системой охлаждения и вентилятором диаметром 120 мм, блок питания эффективно отводит тепло и предотвращает перегрев, продлевая срок службы компонентов. Устройство оснащено одним вентилятором и не имеет отстегивающихся кабелей, что обеспечивает компактность и простоту установки. Для подключения к материнской плате предусмотрен разъем 20+4 pin, а для питания процессора — разъем 4+4 pin. Для видеокарт доступен разъем 6+2 pin, что делает блок питания совместимым с большинством современных моделей видеокарт. С тремя разъемами SATA вы сможете легко подключить необходимые накопители данных. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, данный блок питания отвечает базовым требованиям к энергоэффективности. Вес устройства составляет всего 0,85 кг, что упрощает его транспортировку и установку в ПК. Произведенный в Китае, блок питания ExeGate предлагает надежность и производительность для пользователей, ищущих качественное решение по доступной цене.



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 550W XP550 black (EX282070RUS-PC)

Источник: Яндекс Маркет
12.05.2024
Кирилл С.

Достоинства:


Комментарий:
Блок добротный, всё работает без нареканий, стоит своих денег
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Днем как обычно использовал ПК. Выключил. Вечером пытался включить. Не получилось. Блок вышел из строя. Не проработал и двух месяцев. Деньги на ветер.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2024
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Запуск успешный. Шумности не заметил. Запахов инородных нет.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2024
Николай

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл с расплавленными проводами. Даже включать не стал.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2024
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, только в описании сказано на проц 4+4 а по итогу там (4+4 4+4) и вс видеокартой тоже самое проводов в 2 раза больше заявленного
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2024
руслан л.

Достоинства:


Комментарий:
радиатор погнут, приехал в каком то пакетике,а так все отлично работает
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2024
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Брал несколько, все работают, покупатели ПК пока не обращались с проблемами. Дополняю: Поставил в небольшой корпус Mini-ATX купленный здесь же, то ли жарковато ему, то ли так и должно быть, температуры деталей БП, держаться 48 градусов С, в нагрузке, в играх. Возможно для него тяжеловата в/карта RX 580 +подсветка.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2024
Артём А.

Достоинства:


Комментарий:
Провода тяжелее чем сам блок , крайне не рекомендую продавца, отвратительная вещь
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2024
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Сгорел через 10 минут как запустил игру, в блоке раздался треск и пошли искры сразу выключил очень нагрелся, надеюсь не спалил мне материнку, одним словом брак
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
По 5v линии 5.2v По 12v линии 12.2v По 3.3v линии 3.3v
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2023
Евгений Ч.

Достоинства:


Комментарий:
блок питание небыл упокован обмотали какуюто пленку



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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания ExeGate — это надежное решение для вашего ПК, обеспечивающее стабильное питание и защиту системы. Он обладает мощностью 550 Вт, что позволяет легко справляться с задачами среднего уровня. С активной системой охлаждения и вентилятором диаметром 120 мм, блок питания эффективно отводит тепло и предотвращает перегрев, продлевая срок службы компонентов. Устройство оснащено одним вентилятором и не имеет отстегивающихся кабелей, что обеспечивает компактность и простоту установки. Для подключения к материнской плате предусмотрен разъем 20+4 pin, а для питания процессора — разъем 4+4 pin. Для видеокарт доступен разъем 6+2 pin, что делает блок питания совместимым с большинством современных моделей видеокарт. С тремя разъемами SATA вы сможете легко подключить необходимые накопители данных. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, данный блок питания отвечает базовым требованиям к энергоэффективности. Вес устройства составляет всего 0,85 кг, что упрощает его транспортировку и установку в ПК. Произведенный в Китае, блок питания ExeGate предлагает надежность и производительность для пользователей, ищущих качественное решение по доступной цене.


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2024
Кирилл С.

Достоинства:


Комментарий:
Блок добротный, всё работает без нареканий, стоит своих денег
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Днем как обычно использовал ПК. Выключил. Вечером пытался включить. Не получилось. Блок вышел из строя. Не проработал и двух месяцев. Деньги на ветер.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2024
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Запуск успешный. Шумности не заметил. Запахов инородных нет.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2024
Николай

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл с расплавленными проводами. Даже включать не стал.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2024
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, только в описании сказано на проц 4+4 а по итогу там (4+4 4+4) и вс видеокартой тоже самое проводов в 2 раза больше заявленного
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2024
руслан л.

Достоинства:


Комментарий:
радиатор погнут, приехал в каком то пакетике,а так все отлично работает
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2024
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Брал несколько, все работают, покупатели ПК пока не обращались с проблемами. Дополняю: Поставил в небольшой корпус Mini-ATX купленный здесь же, то ли жарковато ему, то ли так и должно быть, температуры деталей БП, держаться 48 градусов С, в нагрузке, в играх. Возможно для него тяжеловата в/карта RX 580 +подсветка.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2024
Артём А.

Достоинства:


Комментарий:
Провода тяжелее чем сам блок , крайне не рекомендую продавца, отвратительная вещь
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2024
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Сгорел через 10 минут как запустил игру, в блоке раздался треск и пошли искры сразу выключил очень нагрелся, надеюсь не спалил мне материнку, одним словом брак
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
По 5v линии 5.2v По 12v линии 12.2v По 3.3v линии 3.3v
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2023
Евгений Ч.

Достоинства:


Комментарий:
блок питание небыл упокован обмотали какуюто пленку


Блок питания ExeGate 550W XP550 black (EX282070RUS-PC) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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