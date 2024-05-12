Блок питания ExeGate 550W XP550 black (EX282070RUS-PC)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блок питания ExeGate 550W XP550 black (EX282070RUS-PC)
Блок питания ExeGate — это надежное решение для вашего ПК, обеспечивающее стабильное питание и защиту системы. Он обладает мощностью 550 Вт, что позволяет легко справляться с задачами среднего уровня. С активной системой охлаждения и вентилятором диаметром 120 мм, блок питания эффективно отводит тепло и предотвращает перегрев, продлевая срок службы компонентов. Устройство оснащено одним вентилятором и не имеет отстегивающихся кабелей, что обеспечивает компактность и простоту установки. Для подключения к материнской плате предусмотрен разъем 20+4 pin, а для питания процессора — разъем 4+4 pin. Для видеокарт доступен разъем 6+2 pin, что делает блок питания совместимым с большинством современных моделей видеокарт. С тремя разъемами SATA вы сможете легко подключить необходимые накопители данных. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, данный блок питания отвечает базовым требованиям к энергоэффективности. Вес устройства составляет всего 0,85 кг, что упрощает его транспортировку и установку в ПК. Произведенный в Китае, блок питания ExeGate предлагает надежность и производительность для пользователей, ищущих качественное решение по доступной цене.
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Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
Достоинства:
Комментарий:
Блок добротный, всё работает без нареканий, стоит своих денег
Достоинства:
Комментарий:
Днем как обычно использовал ПК. Выключил. Вечером пытался включить. Не получилось. Блок вышел из строя. Не проработал и двух месяцев. Деньги на ветер.
Достоинства:
Комментарий:
Запуск успешный. Шумности не заметил. Запахов инородных нет.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл с расплавленными проводами. Даже включать не стал.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, только в описании сказано на проц 4+4 а по итогу там (4+4 4+4) и вс видеокартой тоже самое проводов в 2 раза больше заявленного
Достоинства:
Комментарий:
радиатор погнут, приехал в каком то пакетике,а так все отлично работает
Достоинства:
Комментарий:
Брал несколько, все работают, покупатели ПК пока не обращались с проблемами. Дополняю: Поставил в небольшой корпус Mini-ATX купленный здесь же, то ли жарковато ему, то ли так и должно быть, температуры деталей БП, держаться 48 градусов С, в нагрузке, в играх. Возможно для него тяжеловата в/карта RX 580 +подсветка.
Достоинства:
Комментарий:
Провода тяжелее чем сам блок , крайне не рекомендую продавца, отвратительная вещь
Достоинства:
Комментарий:
Сгорел через 10 минут как запустил игру, в блоке раздался треск и пошли искры сразу выключил очень нагрелся, надеюсь не спалил мне материнку, одним словом брак
Достоинства:
Комментарий:
По 5v линии 5.2v По 12v линии 12.2v По 3.3v линии 3.3v
Достоинства:
Комментарий:
блок питание небыл упокован обмотали какуюто пленку
Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 550W XP550 black (EX282070RUS-PC)
Достоинства:
Комментарий:
Блок добротный, всё работает без нареканий, стоит своих денег
Достоинства:
Комментарий:
Днем как обычно использовал ПК. Выключил. Вечером пытался включить. Не получилось. Блок вышел из строя. Не проработал и двух месяцев. Деньги на ветер.
Достоинства:
Комментарий:
Запуск успешный. Шумности не заметил. Запахов инородных нет.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл с расплавленными проводами. Даже включать не стал.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, только в описании сказано на проц 4+4 а по итогу там (4+4 4+4) и вс видеокартой тоже самое проводов в 2 раза больше заявленного
Достоинства:
Комментарий:
радиатор погнут, приехал в каком то пакетике,а так все отлично работает
Достоинства:
Комментарий:
Брал несколько, все работают, покупатели ПК пока не обращались с проблемами. Дополняю: Поставил в небольшой корпус Mini-ATX купленный здесь же, то ли жарковато ему, то ли так и должно быть, температуры деталей БП, держаться 48 градусов С, в нагрузке, в играх. Возможно для него тяжеловата в/карта RX 580 +подсветка.
Достоинства:
Комментарий:
Провода тяжелее чем сам блок , крайне не рекомендую продавца, отвратительная вещь
Достоинства:
Комментарий:
Сгорел через 10 минут как запустил игру, в блоке раздался треск и пошли искры сразу выключил очень нагрелся, надеюсь не спалил мне материнку, одним словом брак
Достоинства:
Комментарий:
По 5v линии 5.2v По 12v линии 12.2v По 3.3v линии 3.3v
Достоинства:
Комментарий:
блок питание небыл упокован обмотали какуюто пленку