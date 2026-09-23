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Блок питания ExeGate 550W CP550 (EX282067RUS) купить с доставкой в Москве
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Блок питания ExeGate 550W CP550 (EX282067RUS)

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Блок питания ExeGate 550W CP550 (EX282067RUS) - фото 1
Блок питания ExeGate 550W CP550 (EX282067RUS) - фото 2
Блок питания ExeGate 550W CP550 (EX282067RUS) - фото 3
Блок питания ExeGate 550W CP550 (EX282067RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания ExeGate 550W CP550 (EX282067RUS) - фото 1
  • Блок питания ExeGate 550W CP550 (EX282067RUS) - фото 2
  • Блок питания ExeGate 550W CP550 (EX282067RUS) - фото 3
  • Блок питания ExeGate 550W CP550 (EX282067RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 474629
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания ExeGate 550W CP550 (EX282067RUS)
1 230 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Размеры в упаковке, см
25х20х12
Вес, кг.
1.8

Описание товара Блок питания ExeGate 550W CP550 (EX282067RUS)

Блок питания ExeGate 550W CP550 (EX282067RUS)



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 550W CP550 (EX282067RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Описание
Блок питания ExeGate 550W CP550 (EX282067RUS)


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Блок питания ExeGate 550W CP550 (EX282067RUS) - по цене 1230 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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