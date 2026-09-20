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Блок питания ExeGate 1U-F200S 200W (EX288877RUS) купить с доставкой в Москве
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Блок питания ExeGate 1U-F200S 200W (EX288877RUS)

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Блок питания ExeGate 1U-F200S 200W (EX288877RUS) - фото 1
Блок питания ExeGate 1U-F200S 200W (EX288877RUS) - фото 2
Блок питания ExeGate 1U-F200S 200W (EX288877RUS) - фото 3
Блок питания ExeGate 1U-F200S 200W (EX288877RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
200
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания ExeGate 1U-F200S 200W (EX288877RUS) - фото 1
  • Блок питания ExeGate 1U-F200S 200W (EX288877RUS) - фото 2
  • Блок питания ExeGate 1U-F200S 200W (EX288877RUS) - фото 3
  • Блок питания ExeGate 1U-F200S 200W (EX288877RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 577550
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания ExeGate 1U-F200S 200W (EX288877RUS)
1 310 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
200
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
15х8х4
Вес, кг.
1

Описание товара Блок питания ExeGate 1U-F200S 200W (EX288877RUS)

Блок питания ExeGate 1U-F200S 200W (EX288877RUS)



Теги товара: 2 x 4+4-pin, Немодульный, 1U

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 1U-F200S 200W (EX288877RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
200
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания ExeGate 1U-F200S 200W (EX288877RUS)


Теги товара: 2 x 4+4-pin, Немодульный, 1U
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания ExeGate 1U-F200S 200W (EX288877RUS) - стоимость товара 1310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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