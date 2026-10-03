Блок питания ExeGate 900W 900PPH-LT black (EX292155RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блоки питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 625163
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
21х15х10
Вес, кг.
1.7
Описание товара Блок питания ExeGate 900W 900PPH-LT black (EX292155RUS)
Блоки питания ExeGate серии PPH предназначены для экономных пользователей, при этом качество, уровень шума и количество разъёмов соответствуют всем канонам создания источников питания. Блок питания ExeGate PPH оснащен широким спектром защитных функций - присутствует защита от коротких замыканий, от повышения/понижения напряжения, от перегрузки и от перегрева.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 610 руб.653 руб. в СплитБлок питания 1stPlayer PS-500FK 500W
-
В наличииЦена 2 610 руб.653 руб. в СплитБлок питания ExeGate 450W F450AS (EX292234RUS)
-
В наличииЦена 2 610 руб.653 руб. в СплитБлок питания ExeGate 600W 600PPH-OEM ATX black (EX280578RUS-OEM)
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитБлок Питания CBR ATX 600W черный (PSU-ATX600-12GM)
-
В наличииЦена 2 660 руб.665 руб. в СплитБлок питания Deepcool PF350 350W (R-PF350D-HA0B-EU)
-
В наличииЦена 2 660 руб.665 руб. в СплитБлок питания Accord ATX 650W ACC-650W-NP (ACC-650-NP)
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитБлок питания Ginzzu 500W PC500
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитБлок питания 1stPlayer PS-550FK 550W
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитБлок питания Formula V Line FV-550WD 550W
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитБлок питания Digma ATX 650W DPSU-650W
-
В наличииЦена 2 710 руб.678 руб. в СплитБлок питания PSU Ocypus Beta P600 (Beta-P600-N1HDBK024X-EU)
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитБлок питания Deepcool PF400 400W (R-PF400D-HA0B-EU)
Блоки питания ExeGate серии PPH предназначены для экономных пользователей, при этом качество, уровень шума и количество разъёмов соответствуют всем канонам создания источников питания. Блок питания ExeGate PPH оснащен широким спектром защитных функций - присутствует защита от коротких замыканий, от повышения/понижения напряжения, от перегрузки и от перегрева.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Блок питания ExeGate 900W 900PPH-LT black (EX292155RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 900W 900PPH-LT black (EX292155RUS)