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Блок питания Digma ATX 700W DPSU-700W-WH 80+ White купить с доставкой в Москве
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Блок питания Digma ATX 700W DPSU-700W-WH 80+ White

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Блок питания Digma ATX 700W DPSU-700W-WH 80+ White - фото 1
Блок питания Digma ATX 700W DPSU-700W-WH 80+ White - фото 2
Блок питания Digma ATX 700W DPSU-700W-WH 80+ White - фото 3
Блок питания Digma ATX 700W DPSU-700W-WH 80+ White - фото 4
Блок питания Digma ATX 700W DPSU-700W-WH 80+ White - фото 5
Блок питания Digma ATX 700W DPSU-700W-WH 80+ White - фото 6
Блок питания Digma ATX 700W DPSU-700W-WH 80+ White - фото 7
Блок питания Digma ATX 700W DPSU-700W-WH 80+ White - фото 8
Блок питания Digma ATX 700W DPSU-700W-WH 80+ White - фото 9
Блок питания Digma ATX 700W DPSU-700W-WH 80+ White - фото 10
Блок питания Digma ATX 700W DPSU-700W-WH 80+ White - фото 11
Блок питания Digma ATX 700W DPSU-700W-WH 80+ White - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
3x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
  • Блок питания Digma ATX 700W DPSU-700W-WH 80+ White - фото 1
  • Блок питания Digma ATX 700W DPSU-700W-WH 80+ White - фото 2
  • Блок питания Digma ATX 700W DPSU-700W-WH 80+ White - фото 3
  • Блок питания Digma ATX 700W DPSU-700W-WH 80+ White - фото 4
  • Блок питания Digma ATX 700W DPSU-700W-WH 80+ White - фото 5
  • Блок питания Digma ATX 700W DPSU-700W-WH 80+ White - фото 6
  • Блок питания Digma ATX 700W DPSU-700W-WH 80+ White - фото 7
  • Блок питания Digma ATX 700W DPSU-700W-WH 80+ White - фото 8
  • Блок питания Digma ATX 700W DPSU-700W-WH 80+ White - фото 9
  • Блок питания Digma ATX 700W DPSU-700W-WH 80+ White - фото 10
  • Блок питания Digma ATX 700W DPSU-700W-WH 80+ White - фото 11
  • Блок питания Digma ATX 700W DPSU-700W-WH 80+ White - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714428
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
3x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х17х10
Вес, кг.
1.64

Описание товара Блок питания Digma ATX 700W DPSU-700W-WH 80+ White

Блок питания Digma – это надежное решение для вашего ПК, обеспечивающее стабильную и эффективную работу всех комплектующих. С мощностью 700 Вт этот блок питания идеально подходит для современных систем, требовательных к ресурсам. Оснащенный одним тихо работающим вентилятором размером 120 мм, Digma гарантирует эффективное охлаждение всех компонентов благодаря активной системе охлаждения. Блок питания поддерживает форм-фактор ATX, что делает его совместимым с большинством корпусов. Он оснащен 20+4 pin разъемом питания для материнской платы и 4+4 pin разъемом для процессора, что обеспечивает универсальность подключения. Для современных видеокарт предусмотрено три 6+2 pin разъема, обеспечивающих достаточно мощности для большинства графических решений. Сертификат 80 PLUS Standard подтверждает высокую энергоэффективность устройства, что снижает энергопотребление и уменьшает счета за электроэнергию. Шесть SATA разъемов позволяют подключить множество накопителей для хранения данных, обеспечивая удобство и гибкость в построении индивидуальной конфигурации ПК. Блок питания Digma произведен в Китае и отвечает высоким стандартам качества и надежности, присущим продукции бренда Digma. Это отличный выбор для пользователей, ищущих надежное и производительное питание для своей компьютерной системы.



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, 700W

Отзывы о товаре Блок питания Digma ATX 700W DPSU-700W-WH 80+ White




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
3x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Digma – это надежное решение для вашего ПК, обеспечивающее стабильную и эффективную работу всех комплектующих. С мощностью 700 Вт этот блок питания идеально подходит для современных систем, требовательных к ресурсам. Оснащенный одним тихо работающим вентилятором размером 120 мм, Digma гарантирует эффективное охлаждение всех компонентов благодаря активной системе охлаждения. Блок питания поддерживает форм-фактор ATX, что делает его совместимым с большинством корпусов. Он оснащен 20+4 pin разъемом питания для материнской платы и 4+4 pin разъемом для процессора, что обеспечивает универсальность подключения. Для современных видеокарт предусмотрено три 6+2 pin разъема, обеспечивающих достаточно мощности для большинства графических решений. Сертификат 80 PLUS Standard подтверждает высокую энергоэффективность устройства, что снижает энергопотребление и уменьшает счета за электроэнергию. Шесть SATA разъемов позволяют подключить множество накопителей для хранения данных, обеспечивая удобство и гибкость в построении индивидуальной конфигурации ПК. Блок питания Digma произведен в Китае и отвечает высоким стандартам качества и надежности, присущим продукции бренда Digma. Это отличный выбор для пользователей, ищущих надежное и производительное питание для своей компьютерной системы.


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, 700W
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Отзывы


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