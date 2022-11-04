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Yaron Herman - Alma (3700187678388) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Yaron Herman - Alma (3700187678388) виниловая пластинка

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Yaron Herman - Alma (3700187678388) виниловая пластинка - фото 1
Yaron Herman - Alma (3700187678388) виниловая пластинка - фото 2
Yaron Herman - Alma (3700187678388) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.11.2022
Исполнитель
Herman Yaron
Альбом (сингл)
Alma
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yaron Herman - Alma (3700187678388) виниловая пластинка - фото 1
  • Yaron Herman - Alma (3700187678388) виниловая пластинка - фото 2
  • Yaron Herman - Alma (3700187678388) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624999
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Yaron Herman - Alma (3700187678388) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Naive Records
Barcode
[3700187678388]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.11.2022
Исполнитель
Herman Yaron
Альбом (сингл)
Alma
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yaron Herman - Alma (3700187678388) виниловая пластинка

Alma открывает совершенно новые двери для пианиста Ярона Германа. После десяти альбомов он здесь, погружается в пустоту и впервые предлагает нам полностью импровизированное произведение, одновременно ошеломляющий снимок настоящего и богатое отражение его прошлого. Напомним, что травма колена вынудила Германа завершить многообещающую баскетбольную карьеру. С шестнадцати лет он посвятил себя музыке. Обучение под руководством Офера Брейера побудило его принять целостное видение, в соответствии с которым изучение музыки является частью целого, включающего философию, психологию и математику. Таким образом, для него пианино находится в центре более глобальных размышлений, это спутник в путешествии, помогающий разгадать тайны мира. Этот творческий, плодовитый и нетрадиционный путь является основой для увлекательного и щедрого глобального размышления в его недавно опубликованной книге под названием Духовный КрУатиф. Мы иногда забываем, что на заре музыки, вплоть до конца 16 века, импровизация была в центре практики. Позже композиторы от Баха до Шопена, от Бетховена до Мессиана - все они создавали мелодии и изобретали гармонии на месте, которые иногда становились основой их шедевров. Именно по этому пути шел Герман, когда входил в студию, чтобы записать альбом Alma. Без какого-либо запланированного сценария он подтолкнул себя к тому, чтобы отпустить себя, прислушиваясь к тому, что говорит музыка, и открывая двери в пространства, до сих пор ему неизвестные.



Теги товара: Джаз

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Naive Records
Barcode
[3700187678388]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.11.2022
Исполнитель
Herman Yaron
Альбом (сингл)
Alma
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Alma открывает совершенно новые двери для пианиста Ярона Германа. После десяти альбомов он здесь, погружается в пустоту и впервые предлагает нам полностью импровизированное произведение, одновременно ошеломляющий снимок настоящего и богатое отражение его прошлого. Напомним, что травма колена вынудила Германа завершить многообещающую баскетбольную карьеру. С шестнадцати лет он посвятил себя музыке. Обучение под руководством Офера Брейера побудило его принять целостное видение, в соответствии с которым изучение музыки является частью целого, включающего философию, психологию и математику. Таким образом, для него пианино находится в центре более глобальных размышлений, это спутник в путешествии, помогающий разгадать тайны мира. Этот творческий, плодовитый и нетрадиционный путь является основой для увлекательного и щедрого глобального размышления в его недавно опубликованной книге под названием Духовный КрУатиф. Мы иногда забываем, что на заре музыки, вплоть до конца 16 века, импровизация была в центре практики. Позже композиторы от Баха до Шопена, от Бетховена до Мессиана - все они создавали мелодии и изобретали гармонии на месте, которые иногда становились основой их шедевров. Именно по этому пути шел Герман, когда входил в студию, чтобы записать альбом Alma. Без какого-либо запланированного сценария он подтолкнул себя к тому, чтобы отпустить себя, прислушиваясь к тому, что говорит музыка, и открывая двери в пространства, до сих пор ему неизвестные.


Теги товара: Джаз
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Yaron Herman - Alma (3700187678388) виниловая пластинка - стоимость товара 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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