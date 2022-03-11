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West, Leslie, Still Climbing (coloured) (0810020506747) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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West, Leslie, Still Climbing (coloured) (0810020506747) виниловая пластинка

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West, Leslie, Still Climbing (coloured) (0810020506747) виниловая пластинка - фото 1
West, Leslie, Still Climbing (coloured) (0810020506747) виниловая пластинка - фото 2
West, Leslie, Still Climbing (coloured) (0810020506747) виниловая пластинка - фото 3
West, Leslie, Still Climbing (coloured) (0810020506747) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.03.2022
Исполнитель
Leslie West
Альбом (сингл)
Still Climbing
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • West, Leslie, Still Climbing (coloured) (0810020506747) виниловая пластинка - фото 1
  • West, Leslie, Still Climbing (coloured) (0810020506747) виниловая пластинка - фото 2
  • West, Leslie, Still Climbing (coloured) (0810020506747) виниловая пластинка - фото 3
  • West, Leslie, Still Climbing (coloured) (0810020506747) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624970
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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West, Leslie, Still Climbing (coloured) (0810020506747) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot Label Group
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.03.2022
Исполнитель
Leslie West
Альбом (сингл)
Still Climbing
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара West, Leslie, Still Climbing (coloured) (0810020506747) виниловая пластинка

Член-основатель группы Mountain. Альбом достиг 198-го места в чарте Billboard 200, став третьим альбомом Уэста, попавшим в этот чарт. На альбоме выступили Джонни Лэнг, Дилан Роуз, Ди Снайдер, Марк Тремонти и Джонни Винтер.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре West, Leslie, Still Climbing (coloured) (0810020506747) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot Label Group
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.03.2022
Исполнитель
Leslie West
Альбом (сингл)
Still Climbing
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Член-основатель группы Mountain. Альбом достиг 198-го места в чарте Billboard 200, став третьим альбомом Уэста, попавшим в этот чарт. На альбоме выступили Джонни Лэнг, Дилан Роуз, Ди Снайдер, Марк Тремонти и Джонни Винтер.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


West, Leslie, Still Climbing (coloured) (0810020506747) виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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