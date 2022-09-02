Elton John - Breaking Hearts (0602445961610) виниловая пластинка
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Описание товара Elton John - Breaking Hearts (0602445961610) виниловая пластинка
Breaking Hearts - ремастированное переиздание студийного альбома Элтона Джона, первоначально выпущенного в 1984 году. Четыре сингла с этого альбома стали хитами в американском и британском хит-параде: Sad Songs (Say So Much), Who Wears These Shoes, In Neon и Passengers. Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле. Сэр Элтон Джон - британский певец, пианист, композитор и радиоведущий. Оказал заметное влияние на развитие популярной музыки. Один из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов и один из самых успешных рок-исполнителей Великобритании. За всю свою карьеру он продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель.
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