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Esperanza Spalding - Songwrights Apothecary Lab (0888072400115) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Esperanza Spalding - Songwrights Apothecary Lab (0888072400115) виниловая пластинка

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Esperanza Spalding - Songwrights Apothecary Lab (0888072400115) виниловая пластинка - фото 1
Esperanza Spalding - Songwrights Apothecary Lab (0888072400115) виниловая пластинка - фото 2
Esperanza Spalding - Songwrights Apothecary Lab (0888072400115) виниловая пластинка - фото 3
Esperanza Spalding - Songwrights Apothecary Lab (0888072400115) виниловая пластинка - фото 4
Esperanza Spalding - Songwrights Apothecary Lab (0888072400115) виниловая пластинка - фото 5
Esperanza Spalding - Songwrights Apothecary Lab (0888072400115) виниловая пластинка - фото 6
Esperanza Spalding - Songwrights Apothecary Lab (0888072400115) виниловая пластинка - фото 7
Esperanza Spalding - Songwrights Apothecary Lab (0888072400115) виниловая пластинка - фото 8
Esperanza Spalding - Songwrights Apothecary Lab (0888072400115) виниловая пластинка - фото 9
Esperanza Spalding - Songwrights Apothecary Lab (0888072400115) виниловая пластинка - фото 10
Esperanza Spalding - Songwrights Apothecary Lab (0888072400115) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
01.04.2022
Исполнитель
Esperanza Spalding
Альбом (сингл)
Songwrights Apothecary Lab
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Esperanza Spalding - Songwrights Apothecary Lab (0888072400115) виниловая пластинка - фото 1
  • Esperanza Spalding - Songwrights Apothecary Lab (0888072400115) виниловая пластинка - фото 2
  • Esperanza Spalding - Songwrights Apothecary Lab (0888072400115) виниловая пластинка - фото 3
  • Esperanza Spalding - Songwrights Apothecary Lab (0888072400115) виниловая пластинка - фото 4
  • Esperanza Spalding - Songwrights Apothecary Lab (0888072400115) виниловая пластинка - фото 5
  • Esperanza Spalding - Songwrights Apothecary Lab (0888072400115) виниловая пластинка - фото 6
  • Esperanza Spalding - Songwrights Apothecary Lab (0888072400115) виниловая пластинка - фото 7
  • Esperanza Spalding - Songwrights Apothecary Lab (0888072400115) виниловая пластинка - фото 8
  • Esperanza Spalding - Songwrights Apothecary Lab (0888072400115) виниловая пластинка - фото 9
  • Esperanza Spalding - Songwrights Apothecary Lab (0888072400115) виниловая пластинка - фото 10
  • Esperanza Spalding - Songwrights Apothecary Lab (0888072400115) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624787
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Esperanza Spalding - Songwrights Apothecary Lab (0888072400115) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072400115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
01.04.2022
Исполнитель
Esperanza Spalding
Альбом (сингл)
Songwrights Apothecary Lab
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Esperanza Spalding - Songwrights Apothecary Lab (0888072400115) виниловая пластинка

Songwrights Apothecary Lab-восьмой студийный альбом американской джазовой басистки и вокалистки Эсперансы Сполдинг. Конкорд выпустил альбом 24 сентября 2021 года. Альбом достиг 11-го места в американском чарте Billboard Contemporary Jazz Albums. На 64-й ежегодной премии Грэмми альбом получил номинацию на лучший джазовый вокальный альбом.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Esperanza Spalding - Songwrights Apothecary Lab (0888072400115) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072400115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
01.04.2022
Исполнитель
Esperanza Spalding
Альбом (сингл)
Songwrights Apothecary Lab
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Songwrights Apothecary Lab-восьмой студийный альбом американской джазовой басистки и вокалистки Эсперансы Сполдинг. Конкорд выпустил альбом 24 сентября 2021 года. Альбом достиг 11-го места в американском чарте Billboard Contemporary Jazz Albums. На 64-й ежегодной премии Грэмми альбом получил номинацию на лучший джазовый вокальный альбом.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Esperanza Spalding - Songwrights Apothecary Lab (0888072400115) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4980 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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